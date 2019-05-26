За сутки 10 жителей Тульской области отдали мошенникам более 600 тыс. рублей

Полиция напоминает гражданам: ни в коем случае не сообщайте посторонним реквизиты своей банковской карты.

Только за прошедшие сутки 10 жителей Тульской области стали жертвами мошенников. У 26-летней тулячки неизвестный мужчина под предлогом приобретения компьютерного стола, списал с банковской карты 80 тысяч рублей.

У 61-летней жительницы областного центра обманным путем с карточки были списаны почти 6 тысяч рублей. У 60-летней жительницы Пролетарского округа по предлогом продажи морозильной камеры были списаны почти 10,5 тысяч рублей.

73-летний мужчина перевел со своей карты 180 тысяч рублей неизвестному человеку, который ввел его в заблуждение.

82-летней жительнице Новомосковска позвонил неизвестный и сообщил, что ей положена компенсация за приобретенные ранее биологические добавки.

После этого она перевела через платежный терминал почти 115 тысяч рублей. А 65-летний мужчина перевел 4 тысячи рублей в качестве предоплаты за приобретение трактора «МТЗ-82», объявление о продаже которого было размещено в сети Интернет.

Жителю Ленинского района на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником безопасности банка, списал 137 тысяч рублей. Таким же способом с карты 67-летнего жителя Киреевского района были списаны более 24 тысяч рублей, а с карты 50-летнего мужчины — более 9 тысяч рублей. 60-летняя жительница Новомосковска лишилась 86 тысяч рублей.

По всем вышеуказанным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.

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Сотрудники полиции убедительно просят граждан ни в коем случае никому не сообщать реквизиты банковских карт. В случае, если вам позвонили неизвестные лица, представились сотрудником банка и попросили провести какие-либо консультации по телефону, предоставить персональные данные, сведения о счетах либо банковских картах, пароли доступа к счетам и картам, следует незамедлительно отказаться от общения по телефону с этими людьми. Необходимо запомнить, что все консультации и операции с вашими счетами и банковскими картами следует производить только в офисах банков.