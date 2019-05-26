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Летний сезон на набережной в Туле: афиша на 26 мая
Фото из архива Myslo.

Летний сезон на набережной в Туле: афиша на 26 мая

Публикуем список мероприятий, которые стоит сегодня посетить!

На Казанской набережной продолжается летний туристический сезон «Тула. Лето. Море впечатлений». Сегодня, 26 мая, туляков и гостей города ждут такие мероприятия:

  • 14.00. – 15.-00 - Федерация спортивной акробатики, сцена.
  • 16.00. – 18.30 - Salsa-open, сцена.
  • 18.30 -21.00 - Линди-хоп вечеринка, мастер-классы по социальным танца, сцена.
  • 11.00 – 18.00 - организация платформ гигантских игр: дженга (строим башню до 3-х метров в высоту), батик 1х1 м и другие. Возможно проведение воскресных чемпионатов. Аудитория 18+. Площадь перед сценой.
  • 12.00 - 17.00 - музей Тульского пряника и роспись имбирных пряников, дальняя беседка около детской площадки.
  • 11.00 – 18.00 - мастер-классы от Экспериментории, Мануфактории и Фаблаб, красная беседка под навесом с сиденьями и столиками на Детской площадке
  • 18.00 – 21.00 - группа «Вдемпил Втамподуб» (проект «Уличный артист»), камерная беседка
  • 15.00 – 21.30 - Игорь Пожидаев (проект «Уличный артист»), ул. Металлистов

Целый день на набережной будут работать уличные художники (шаржи и т.п.).

Обратите внимание, что мероприятия состоятся при хорошей погоде.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:18 +2
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