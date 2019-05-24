В Новомосковске «Лада» въехала в автоцистерну

Фото и видео предоставлено очевидцем.

Водитель легковушки не получил серьезных травм, а вот его пассажиру потребовалась медицинская помощь.

ДТП произошло сегодня утром, примерно в 7.45 на улице 1-я Транспортная в Новомосковске. Об аварии Myslo сообщил читатель сайта.

Предположительно, водитель автоцистерны, поворачивавший налево, не уступил дорогу встречной «Ладе-2111».

Водитель легковушки не получил серьезных травм, а вот его пассажиру потребовалась медицинская помощь: он был в сознании, но самостоятельно выбраться из машины не мог.