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В Новомосковске «Лада» въехала в автоцистерну
Фото и видео предоставлено очевидцем.

В Новомосковске «Лада» въехала в автоцистерну

Водитель легковушки не получил серьезных травм, а вот его пассажиру потребовалась медицинская помощь.

ДТП произошло сегодня утром, примерно в 7.45 на улице 1-я Транспортная в Новомосковске. Об аварии Myslo сообщил читатель сайта.

Предположительно, водитель автоцистерны, поворачивавший налево, не уступил дорогу встречной «Ладе-2111».

Водитель легковушки не получил серьезных травм, а вот его пассажиру потребовалась медицинская помощь: он был в сознании, но самостоятельно выбраться из машины не мог.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:48 0
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