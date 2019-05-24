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Перебои с водой в селе Частое: причину определят после обследования скважин
Фото из архива Myslo.

Перебои с водой в селе Частое: причину определят после обследования скважин

По результатам обследования будет понятно, каким образом необходимо решить проблему.

В с. Частое около ста жилых домов. В последние несколько дней от жителей восьми домовладений поступают жалобы на перебои с водой.

По просьбе жителей 23 мая в населенный пункт силами городской администрации был организован подвоз питьевой воды.

Сегодня же, 24 мая, в селе Частое администрация города Тулы совместно со специализированной организацией проводит комиссионное обследование скважин. По результатам обследования будет принято решение по нормализации холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба администрации города.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:07 0
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