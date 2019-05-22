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26 мая в Тульскую область приедет «Агитпоезд ЛДПР» во главе с Жириновским
Фото пресс-службы на сайте https://ldpr.ru.

26 мая в Тульскую область приедет «Агитпоезд ЛДПР» во главе с Жириновским

Поезд проедет по семи городам Тульской области. Возглавит делегацию руководитель партии Владимир Вольфович Жириновский.

Во время стоянок поезда пройдет митинг-встреча Владимира Жириновского с жителями, а также прием обращений граждан, раздача агитационных материалов.

Публикуем расписание движения «Агитпоезда ЛДПР».

  • 10.45 Станция Тарусская.
    Стоянка 20 мин
  • 11.27 Ясногорск
    Стоянка 20 мин
  • 11.59 Ревякино
    Стоянка 41 мин
  • 12.58 Московский вокзал (Тула)
    Стоянка 2 ч 2 мин

    13.00 – выступление В. В. Жириновского на пл. Московского вокзала
    13.40 – посещение В. В. Жириновсим торговых рядов Фрунзенского продуктового рынка (ул. Коминтерна, 30)

  • 15.20 Щекино
    Стоянка 20 мин
  • 16.17 Горбачево
    Стоянка 57 мин
  • 17.26 Плавск
    Стоянка 20 мин
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