Фото пресс-службы на сайте https://ldpr.ru.
26 мая в Тульскую область приедет «Агитпоезд ЛДПР» во главе с Жириновским
Поезд проедет по семи городам Тульской области. Возглавит делегацию руководитель партии Владимир Вольфович Жириновский.
Во время стоянок поезда пройдет митинг-встреча Владимира Жириновского с жителями, а также прием обращений граждан, раздача агитационных материалов.
Публикуем расписание движения «Агитпоезда ЛДПР».
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10.45 Станция Тарусская.
Стоянка 20 мин
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11.27 Ясногорск
Стоянка 20 мин
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11.59 Ревякино
Стоянка 41 мин
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12.58 Московский вокзал (Тула)
Стоянка 2 ч 2 мин
13.00 – выступление В. В. Жириновского на пл. Московского вокзала
13.40 – посещение В. В. Жириновсим торговых рядов Фрунзенского продуктового рынка (ул. Коминтерна, 30)
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15.20 Щекино
Стоянка 20 мин
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16.17 Горбачево
Стоянка 57 мин
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17.26 Плавск
Стоянка 20 мин
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