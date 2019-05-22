26 мая в Тульскую область приедет «Агитпоезд ЛДПР» во главе с Жириновским

Фото пресс-службы на сайте https://ldpr.ru.

Во время стоянок поезда пройдет митинг-встреча Владимира Жириновского с жителями, а также прием обращений граждан, раздача агитационных материалов.

Публикуем расписание движения «Агитпоезда ЛДПР».