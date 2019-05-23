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В Щекинском районе утонул мужчина
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

В Щекинском районе утонул мужчина

Тело погибшего обнаружено и извлечено из воды.

В реке Солова на территории села Спасское Щекинского района утонул мужчина. Как сообщили в МЧС региона, на месте происшествия работали сотрудники водолазной службы ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы по ТО». Труп обнаружили и извлекли из воды утром 23 мая. 
 
По словам местных жителей, погибшему было около 30 лет и трагедия произошла в тот момент, когда он находился у водоема вместе со своим товарищем. Из показаний приятеля следует, что его друг решил искупаться, зашел в Солову, нырнул и исчез под водой. Эту версию предстоит проверить правоохранительным органам.
 

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 10:23 0
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Тульская областьЩекинский район

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