В Щекинском районе утонул мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

В реке Солова на территории села Спасское Щекинского района утонул мужчина. Как сообщили в МЧС региона, на месте происшествия работали сотрудники водолазной службы ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы по ТО». Труп обнаружили и извлекли из воды утром 23 мая.

По словам местных жителей, погибшему было около 30 лет и трагедия произошла в тот момент, когда он находился у водоема вместе со своим товарищем. Из показаний приятеля следует, что его друг решил искупаться, зашел в Солову, нырнул и исчез под водой. Эту версию предстоит проверить правоохранительным органам.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде.