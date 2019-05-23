Туляк убил мужчину, который оскорбил его бывшую жену

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Щекинские следователи закончили расследование убийства, совершенного в марте этого года в селе Воскресенское Дубенского района. На скамью подсудимых отправится 38-летний мужчина — во время совместной пьянки он избил своего приятеля, который нецензурно оскорбил его бывшую жену. После этого мужчина вооружился кухонным ножом и нанес своему оппоненту несколько ударов в голову, шею и живот.

«Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от полученных телесных повреждений. Совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина обвиняемого в совершении убийства подтверждается в полном объеме. На основании ходатайства следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.