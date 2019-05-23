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Туляк убил мужчину, который оскорбил его бывшую жену
Фото из архива Myslo.

Туляк убил мужчину, который оскорбил его бывшую жену

Потерпевший скончался от нескольких ножевых ранений.

Щекинские следователи закончили расследование убийства, совершенного в марте этого года в селе Воскресенское Дубенского района. На скамью подсудимых отправится 38-летний мужчина — во время совместной пьянки он избил своего приятеля, который нецензурно оскорбил его бывшую жену. После этого мужчина вооружился кухонным ножом и нанес своему оппоненту несколько ударов в голову, шею и живот.
 
«Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от полученных телесных повреждений. Совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина обвиняемого в совершении убийства подтверждается в полном объеме. На основании ходатайства следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области.
 

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 11:04 0
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Тульская областьДубенский район

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