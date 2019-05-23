В тульской конюшне «Макларен» открылся летний сезон: фоторепортаж

Летний сезон в тульской конюшне «Макларен» открыли крупными соревнованиями. В турнире участвовало более 40 спортивных пар. Участники соревновались в конкуре, в маршрутах с высотой препятствий от «кавалетти» (жердь, которая устанавливается на уровне от 0 и до 50 см) до 110 см.

В основных маршрутах победили:

95 см — Елизавета Брыскина на лошади Кадр,

100 см — Софья Тимохина на лошади Сафари,

105−110 см — Анна Лошакова на лошади Россиянин.

3 июня в КСК «Конюшня Макларен» состоится первенство Тульской области по конкуру.