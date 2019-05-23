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В тульской конюшне «Макларен» открылся летний сезон: фоторепортаж

В тульской конюшне «Макларен» открылся летний сезон: фоторепортаж

В конкуре соревновались более 40 спортивных пар.

Летний сезон в тульской конюшне «Макларен» открыли крупными соревнованиями. В турнире участвовало более 40 спортивных пар. Участники соревновались в конкуре, в маршрутах с высотой препятствий от «кавалетти» (жердь, которая устанавливается на уровне от 0 и до 50 см) до 110 см.

В основных маршрутах победили:

  • 95 см — Елизавета Брыскина на лошади Кадр,
  • 100 см — Софья Тимохина на лошади Сафари,
  • 105−110 см — Анна Лошакова на лошади Россиянин.

3 июня в КСК «Конюшня Макларен» состоится первенство Тульской области по конкуру.

Галерея
Открытие летнего сезона в "Макларене", Фото: 1
Открытие летнего сезона в "Макларене", Фото: 2
Открытие летнего сезона в "Макларене", Фото: 3
Открытие летнего сезона в "Макларене", Фото: 4
Открытие летнего сезона в "Макларене", Фото: 5
Открытие летнего сезона в "Макларене", Фото: 6
Открытие летнего сезона в "Макларене", Фото: 7
Открытие летнего сезона в "Макларене", Фото: 8
Открытие летнего сезона в "Макларене", Фото: 9
Открытие летнего сезона в "Макларене", Фото: 10
Открытие летнего сезона в "Макларене", Фото: 11
Открытие летнего сезона в "Макларене", Фото: 12
Открытие летнего сезона в "Макларене", Фото: 13
Открытие летнего сезона в "Макларене", Фото: 14
Открытие летнего сезона в "Макларене", Фото: 15
Открытие летнего сезона в "Макларене", Фото: 16
Открытие летнего сезона в "Макларене", Фото: 17
Открытие летнего сезона в "Макларене", Фото: 18
Открытие летнего сезона в "Макларене", Фото: 19
Открытие летнего сезона в "Макларене", Фото: 20
Открытие летнего сезона в "Макларене", Фото: 21
Открытие летнего сезона в "Макларене", Фото: 22
Открытие летнего сезона в "Макларене", Фото: 23
Открытие летнего сезона в "Макларене", Фото: 24
Открытие летнего сезона в "Макларене", Фото: 25
Открытие летнего сезона в "Макларене", Фото: 26
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:04 +4
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