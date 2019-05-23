В тульской конюшне «Макларен» открылся летний сезон: фоторепортаж
В конкуре соревновались более 40 спортивных пар.
Летний сезон в тульской конюшне «Макларен» открыли крупными соревнованиями. В турнире участвовало более 40 спортивных пар. Участники соревновались в конкуре, в маршрутах с высотой препятствий от «кавалетти» (жердь, которая устанавливается на уровне от 0 и до 50 см) до 110 см.
В основных маршрутах победили:
- 95 см — Елизавета Брыскина на лошади Кадр,
- 100 см — Софья Тимохина на лошади Сафари,
- 105−110 см — Анна Лошакова на лошади Россиянин.
3 июня в КСК «Конюшня Макларен» состоится первенство Тульской области по конкуру.
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