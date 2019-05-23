В Тульском экзотариуме живут более 30 черепах: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

23 мая во всем мире отмечается Международный день черепах. В честь праздника Myslo знакомит читателей с этими интересными обитателями Тульского экзотариума. Всего в двух зданиях представлены одиннадцать видов черепах, а это более 30 пресмыкающихся.

Змеиношеяя черепаха

Питается насекомыми, червями, головастиками, лягушками, рыбой, ракообразными и моллюсками. Продолжительность жизни: до 30 лет.

Голова этой черепахи никогда не втягивается в панцирь обычным для них способом, а сразу укладывается сбоку под карапакс — верхнюю часть панциря. Отлично передвигается по суше, но ест и проводит почти всю свою жизнь в воде.

Где можно увидеть: в новой экспозиции (ЦПКиО им. Белоусова, корпус 10).

Плоскопанцирная черепаха

Питается фруктами и овощами. Необходимо малое количество воды и животной белковой пищи. Продолжительность жизни: до 30 лет.



Такая черепаха укрывается от хищников в трещинах между камнями. Забираться в расщелины скал и крепко заклинивать там свое тело ей помогает эластичный панцирь.



Где можно увидеть: в новой экспозиции (ЦПКиО им. Белоусова, корпус 10).

Каймановая черепаха

Черепаха с удовольствием поедает любую живность, с которой может справиться, – мышей, лягушек, насекомых, даже змей. Продолжительность жизни: до 60 лет.



Известна своей агрессивностью — при поимке черепаха активно обороняется, далеко выбрасывая голову на длинной шее, и кусается. На зиму черепахи зарываются в ил на дне водоема и впадают в спячку. Устойчивы к холоду.



Где можно увидеть: в новой экспозиции (ЦПКиО им. Белоусова, корпус 10).

Лучистая черепаха

Лучистые черепахи питаются различной травянистой растительностью, а также колючей опунцией, интродуцированной (перенесённой из своего природного ареала на новую территорию в результате человеческой деятельности. – Прим. авт.) на острове. Изредка поедают животные остатки. Во время сезона дождей черепахи охотно пьют воду, которая собирается в скальных углублениях. Продолжительность жизни: более 45 лет.



Свое название черепаха получила из-за характерного рисунка верхней части панциря, на каждом щитке которого имеется желтое звездообразное пятно, с многочисленными желтыми лучами, тянущимися к краям.

Лучистая черепаха — одна из редчайших черепах мира. По критериям Международного союза охраны природы вид оценен как «находящийся в критическом состоянии», что означает чрезвычайно высокий риск исчезновения вида в дикой природе.

Где можно увидеть: в новой экспозиции (ЦПКиО им. Белоусова, корпус 10).

Красноухая черепаха

Питается рыбой, личинками, насекомыми, моллюсками. Взрослым особям необходимы растительные добавки. Продолжительность жизни: до 50 лет.



Часто содержится любителями в террариумах. К сожалению, в юном возрасте их свободно продают нечестные торговцы, выдавая маленьких красноухих черепах за карликовых, уверяя, что они не вырастут. Тем не менее они вырастают до 30 см и имеют агрессивный характер.



Где можно увидеть: в новой экспозиции (ЦПКиО им. Белоусова, корпус 10). В данный момент не экспонируется.

Европейская болотная черепаха

Эти черепахи всеядны, предпочитают небольших животных моллюсков, червей, ракообразных, водных и наземных насекомых и их личинки, могут охотиться и на мелких позвоночных – амфибий и их личинок, молодых змей и даже птенцов водоплавающих птиц. Поедает падаль, например трупы водоплавающих птиц. Продолжительность жизни: 25-30 лет и более.



В связи с ошибочным мнением о преимущественном питании рыбой болотную черепаху долгое время считали вредным видом. Наблюдения в аквариумах и бассейнах показывают, что большинство попыток нападения черепахи на рыб оканчиваются неудачей, поэтому вряд ли можно говорить о вреде, причиняемом рыбоводству болотной черепахой. В естественных условиях черепахе редко когда удается поймать здоровую рыбу.



Где можно увидеть: в новой экспозиции (ЦПКиО им. Белоусова, корпус 10). В данный момент не экспонируется.

Среднеазиатская черепаха

Черепаха исключительно растительноядная. Продолжительность жизни: более 100 лет.



В природе, когда становится слишком жарко или слишком холодно, черепахи впадают в летнюю и, соответственно, зимнюю спячку. В жару среднеазиатская черепаха впадает в спячку, не очень глубоко закапываясь в грунт, при холодах же глубина «самозакапывания» составляет 1 м. Черепахи могут прорывать в земле тоннели длиной до двух метров с камерами до полуметра в диаметре.



Где можно увидеть: в новой экспозиции (ЦПКиО им. Белоусова, корпус 10).

Шпороносная черепаха

Растительноядная, но может употреблять животную белковую пищу. Могут долго обходиться без воды, но охотно пьют ее, когда есть возможность. Продолжительность жизни: свыше 70 лет.



Представитель одного из трех крупнейших на земле видов черепах. Самец весит более 115 кг, длина его панциря достигает почти 80 см! Интересно, что вид получил свое название за крупные шпоры на задних лапах.

Где можно увидеть: в старом здании экзотариума (ул. Октябрьская, 26).

Грифовая черепаха

Ее рацион состоит из мелких червей, речных раков, змей, улиток, более мелких черепах, млекопитающих, водных птиц и растений, однако его основу составляет рыба. Крупную добычу, прежде чем проглотить, грифовая черепаха разрывает на куски.

Продолжительность жизни: в природе живут до 80 лет, в условиях неволи — до 70.

Во время охоты грифовая черепаха использует очень оригинальный прием — так называемую агрессивную мимикрию или мимикрию Пекэма. Он заключается в том, что хищник приманивает жертву с помощью её излюбленной пищи. Так, грифовая черепаха имеет ярко-розовый червеобразный отросток с двумя кончиками, который находится на ее темном языке и которым черепаха благодаря специальным мускулам может шевелить. Замаскировавшись на дне среди водорослей и ила, она открывает рот и начинает имитировать движения червя своим языком. Все это время черепаха лежит неподвижно, чтобы не выдать своего присутствия. Через какое-то время жертва приближается к «червяку», и «капкан» моментально закрывается.

Грифовая черепаха очень агрессивна. Крупные экземпляры способны откусить человеку руку.

Где можно увидеть: в старой экспозиции (ул. Октябрьская, 26).

Китайская мягкотелая черепаха

Питается рыбой, ракообразными, моллюсками и насекомыми. Продолжительность жизни: более 20 лет.

Челюсти черепах сильные, с острым режущим краем, что вкупе с длинной и подвижной шеей, молниеносной реакцией и крайней агрессивностью может представлять опасность для ловца.



Где можно увидеть: в обоих зданиях экзотариума.

Угольная черепаха

Рацион угольной черепахи включает в себя, главным образом, разнообразные фрукты, стручки бобовых и плоды кактусов (опунции). Также они поедают травы, листья, цветы, корни и побеги широкого спектра растений, грибы, мелких беспозвоночных (жуков, бабочек, улиток, червей), падаль и даже мелких позвоночных. Продолжительность жизни: более 50 лет.



У взрослых животных, особенно самцов, в средней части образуется сужение панциря, из-за чего тело черепахи несколько напоминает по форме песочные часы. Форма и окраска панциря и ног напоминает обгоревшее полено, за что черепаха и получила свое название.

Вид включен во второе приложение Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

Где можно увидеть: в старой экспозиции (ул. Октябрьская, 26).