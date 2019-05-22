Этим летом в Тулу может вернуться смог от торфяных пожаров

Кадр из видео. Тула, 1 августа 2010 года.

«Гринпис России» предупредил МЧС, что чрезвычайная ситуация 2010 года, когда в некоторых регионах европейской части нашей страны случились серьезные природные пожары, а города окутала дымовая завеса, может повториться летом 2019 года.

Экологи обнаружили во многих областях тлеющие торфяники, ситуация осложняется дефицитом влаги в почве. Как пишет «Коммерсантъ», в МЧС утверждают: в центральной части России не зарегистрировано крупных очагов пожаров , а задымления не прогнозируется.

Тем не менее «Гринпис» совместно с добровольными пожарными обследовал торфяники во Владимирской, Ленинградской, Смоленской, Ивановской, Ярославской, Тверской, Московской и Брянской областях.

По их словам, торфяники горят на больших площадях.

– Особенности снеготаяния этого года привели к тому, что в осушенных болотах вода из каналов ушла очень рано, торф оказался крайне сухим для этого времени года, — говорится в обращении «Гринписа» к главе МЧС России Евгению Зиничеву.

Руководитель противопожарного проекта «Гринписа» Григорий Куксин говорит, что число пожаров, которое произошло на территории осушенных болот, намного больше обычного для этого времени. Эта ситуация хуже, чем весной 2010 года.

– Если не потушить торфяники оперативно, это может привести к массовым природным возгораниям и задымлению в ряде регионов.

Напомним, летом 2010 года из-за аномальной жары в 22 областях на европейской части России сгорело 1,2 тыс. домов, погибли люди. Пожары затронули и Тульскую область. Огонь уничтожил десятки домов.

Тула была окутана плотным слоем дыма.

Смог к нам пришел из соседних регионов: Московской, Рязанской, Липецкой и Орловской областей.

Подробно об этом «Слобода» писала здесь.