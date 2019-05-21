В Тульской области увеличилось число выявленных коррупционных преступлений
В первом квартале рост составил 10,3%.
В первом квартале 2019 года в Тульской области наметилась тенденция к увеличению числа выявленных преступлений коррупционной направленности. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В указанный период правоохранительные органы области выявили 86 преступлений коррупционной направленности (рост на 10,3%), возбуждены 82 уголовных дела в указанной сфере (рост на 7,9%).
Кроме, того правоохранители возбудили 44 уголовных дела о взяточничестве (получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве) в отношении 26 лиц.
Взяткополучателями являлись работники ФСИН, ФССП, МВД, сотрудники органов местного самоуправления.
В 1 квартале 2019 году суды Тульской области рассмотрели 17 уголовных дел, осуждены 18 лиц.
В числе осужденных:
- должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления — 2;
- должностные лица правоохранительных органов — 2 (сотрудники МВД и ФСИН),
- один врач;
- руководители и иные должностные лица предприятий и учреждений — 6.
В 1 квартале 2019 года реальное лишение свободы назначено 10 лицам, штраф — семи.
Дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью назначено 4 лицам, в виде штрафа — одному.