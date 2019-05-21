В Тульской области увеличилось число выявленных коррупционных преступлений

В первом квартале 2019 года в Тульской области наметилась тенденция к увеличению числа выявленных преступлений коррупционной направленности. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В указанный период правоохранительные органы области выявили 86 преступлений коррупционной направленности (рост на 10,3%), возбуждены 82 уголовных дела в указанной сфере (рост на 7,9%).

Кроме, того правоохранители возбудили 44 уголовных дела о взяточничестве (получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве) в отношении 26 лиц.

Взяткополучателями являлись работники ФСИН, ФССП, МВД, сотрудники органов местного самоуправления.

В 1 квартале 2019 году суды Тульской области рассмотрели 17 уголовных дел, осуждены 18 лиц.

В числе осужденных:

должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления — 2;

должностные лица правоохранительных органов — 2 (сотрудники МВД и ФСИН),

один врач;

руководители и иные должностные лица предприятий и учреждений — 6.

В 1 квартале 2019 года реальное лишение свободы назначено 10 лицам, штраф — семи.

Дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью назначено 4 лицам, в виде штрафа — одному.