Боремся с гипертонией: Где тулякам бесплатно проверить возраст сосудов

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29 мая 2019 года в кардиодиспансере горбольницы №13 можно сделать ангиологический скрининг.

29 мая с 13.00 до 17.00 в кардиодиспансере тульской городской больницы №13 будет проводится ангиологический скрининг с определением сосудистого возраста с помощью уникальной российской диагностической системы.



По итогам пациенты получат на руки печатную форму измеренных параметров здоровья, рекомендации по дальнейшему дообследованию.

Также желающие смогут получить консультацию врача-офтальмолога, для оценки состояние сосудов глазного дна.

Адрес: Тула, ул. Венёвское шоссе, 1, 2-й этаж, конференц-зал. Предварительная запись и справки по телефону: 8 (4872) 41-11-75.

Мероприятия пройдет в рамках Акции «10 дней борьбы с артериальной гипертонией», а также в связи с всемирным Днем борьбы с артериальной гипертонией.