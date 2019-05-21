новости
новости
Регистрация
Боремся с гипертонией: Где тулякам бесплатно проверить возраст сосудов
Иллюстрация pixabay.com

Боремся с гипертонией: Где тулякам бесплатно проверить возраст сосудов

29 мая 2019 года в кардиодиспансере горбольницы №13 можно сделать ангиологический скрининг.

29 мая с 13.00 до 17.00 в кардиодиспансере тульской городской больницы №13 будет проводится ангиологический скрининг с определением сосудистого возраста с помощью уникальной российской диагностической системы.

По итогам пациенты получат на руки печатную форму измеренных параметров здоровья, рекомендации по дальнейшему дообследованию.

Также желающие смогут получить консультацию врача-офтальмолога, для оценки состояние сосудов глазного дна.

Адрес: Тула, ул. Венёвское шоссе, 1, 2-й этаж, конференц-зал. Предварительная запись и справки по телефону: 8 (4872) 41-11-75.

Мероприятия пройдет в рамках Акции «10 дней борьбы с артериальной гипертонией», а также в связи с всемирным Днем борьбы с артериальной гипертонией.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 11:45 +1
Другие статьи по темам
Событие
кардиодиспансеркардиологсосудистый возрастгде в Туле проверить сердце и сосуды
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Больше всего туристов в Тулу приезжают из Москвы и Подмосковья
Больше всего туристов в Тулу приезжают из Москвы и Подмосковья
В Тульской области увеличилось число выявленных коррупционных преступлений
В Тульской области увеличилось число выявленных коррупционных преступлений
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.