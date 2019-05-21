Туляки пожаловались губернатору на просевший асфальт на ул. Гоголевской

Фото из архива Myslo.

Жители Тулы обратили внимание на то, что в прошлом году на трамвайной остановке «Ул. Первомайская» были снесены торговые павильоны, но территория до сих пор не благоустроена: тротуарная плитка отсутствует, из земли торчат металлические конструкции.

Еще одно обращение от туляков — над ливневой канализацией по улице Гоголевской провалился грунт, из-за чего начинает проседать асфальт.

По словам первого заместителя главы администрации Тулы Владислава Галкина, на обоих объектах проблемы уже устранены.

Также жители поселка Максима Горького Чернского района попросили провести в их дома интернет. Алексей Дюмин дал поручение проработать этот вопрос.

Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков доложил, что к интернету хотят подключиться жители 44 из 72 домов поселка. В ближайшее время совместно с главой администрации будет организован сход для определения подходящего варианта подключения из числа предложений операторов.

Еще одно обращение поступило от жителей села Иваньково Ясногорского района. Еще в марте они написали в «Твиттер» о затянувшемся ремонте в детском саду. Алексей Дюмин подчеркнул, что ситуация в этом учреждении уже неоднократно обсуждалась. В итоге было принято решение о сохранении детского сада и его ремонте. Часть работ была выполнена в 2016—2017 годах.

Глава администрации Ясногорского района Владимир Мухин сообщил, что детский сад действительно ремонтируется еще с прошлого года. 6 мая работы были завершены, после чего начался прием детей в новую группу. Благодаря проведенному ремонту удалось создать 18 дополнительных мест для дошкольников.

От старосты деревни Алексеевка Тепло-Огаревского района пришло обращение об аварийном железобетонном заборе неработающего предприятия, который находится в опасной близости к детской площадке.

Представитель предприятия сообщил, что в ближайшее время объект будет демонтирован.

Алексей Дюмин поручил главе администрации Тепло-Огаревского района оказать содействие в проведении работ. Также глава региона попросил Фонд развития Тульской области «Перспектива» принять участие в дооборудовании детской площадки.

Регулярно в адрес губернатора поступают обращения о состоянии кровель в многоквартирных домах.

Министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко сообщила, что большая часть из них касается текущего ремонта и отрабатывается органами местного самоуправления и государственной жилищной инспекцией. Летом будет проведена основная часть работ. Остальные дома будут отремонтированы за средства на спецсчетах, а также за счет экономии по программе капремонта. Элеонора Шевченко подчеркнула, что проблемными остаются два дома в мкр. Северный Венева и один дом в п. Колосово Алексинского района.

Алексей Дюмин поручил Элеоноре Шевченко и своему помощнику Сергею Лигаю срочно искать бригады, которые выполнят ремонт кровель в этих домах. По словам губернатора, средства на ремонт будут найдены.

Ранее Алексей Дюмин поручил главам муниципалитетов обследовать аварийный жилищный фонд, который находится в критическом состоянии, для оперативного принятия решений по таким домам.