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Туляки пожаловались губернатору на просевший асфальт на ул. Гоголевской
Фото из архива Myslo.

Туляки пожаловались губернатору на просевший асфальт на ул. Гоголевской

20 мая на еженедельном оперативном совещании Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан.

Жители Тулы обратили внимание на то, что в прошлом году на трамвайной остановке «Ул. Первомайская» были снесены торговые павильоны, но территория до сих пор не благоустроена: тротуарная плитка отсутствует, из земли торчат металлические конструкции.

Еще одно обращение от туляков — над ливневой канализацией по улице Гоголевской провалился грунт, из-за чего начинает проседать асфальт.

По словам первого заместителя главы администрации Тулы Владислава Галкина, на обоих объектах проблемы уже устранены.

Также жители поселка Максима Горького Чернского района попросили провести в их дома интернет. Алексей Дюмин дал поручение проработать этот вопрос.

Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков доложил, что к интернету хотят подключиться жители 44 из 72 домов поселка. В ближайшее время совместно с главой администрации будет организован сход для определения подходящего варианта подключения из числа предложений операторов.

Еще одно обращение поступило от жителей села Иваньково Ясногорского района. Еще в марте они написали в «Твиттер» о затянувшемся ремонте в детском саду. Алексей Дюмин подчеркнул, что ситуация в этом учреждении уже неоднократно обсуждалась. В итоге было принято решение о сохранении детского сада и его ремонте. Часть работ была выполнена в 2016—2017 годах.

Глава администрации Ясногорского района Владимир Мухин сообщил, что детский сад действительно ремонтируется еще с прошлого года. 6 мая работы были завершены, после чего начался прием детей в новую группу. Благодаря проведенному ремонту удалось создать 18 дополнительных мест для дошкольников.

От старосты деревни Алексеевка Тепло-Огаревского района пришло обращение об аварийном железобетонном заборе неработающего предприятия, который находится в опасной близости к детской площадке.

Представитель предприятия сообщил, что в ближайшее время объект будет демонтирован.

Алексей Дюмин поручил главе администрации Тепло-Огаревского района оказать содействие в проведении работ. Также глава региона попросил Фонд развития Тульской области «Перспектива» принять участие в дооборудовании детской площадки.

Регулярно в адрес губернатора поступают обращения о состоянии кровель в многоквартирных домах.

Министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко сообщила, что большая часть из них касается текущего ремонта и отрабатывается органами местного самоуправления и государственной жилищной инспекцией. Летом будет проведена основная часть работ. Остальные дома будут отремонтированы за средства на спецсчетах, а также за счет экономии по программе капремонта. Элеонора Шевченко подчеркнула, что проблемными остаются два дома в мкр. Северный Венева и один дом в п. Колосово Алексинского района.

Алексей Дюмин поручил Элеоноре Шевченко и своему помощнику Сергею Лигаю срочно искать бригады, которые выполнят ремонт кровель в этих домах. По словам губернатора, средства на ремонт будут найдены.

Ранее Алексей Дюмин поручил главам муниципалитетов обследовать аварийный жилищный фонд, который находится в критическом состоянии, для оперативного принятия решений по таким домам.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:49 0
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