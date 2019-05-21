новости
новости
Регистрация
В Щекинском районе мужчина пытался зарезать своего 17-летнего племянника

В Щекинском районе мужчина пытался зарезать своего 17-летнего племянника

Подросток получил тяжёлые ранения. Злоумышленник заключён под стражу.

В Щекино сотрудники СУ СК России по Тульской области возбудили уголовное дело в отношении 56-летнего местного жителя. Как уточнили в пресс-службе ведомства, мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, вечером 1 мая обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился на кухне одного из домов в деревне Ясенки вместе со своим племянником и его отцом. В ходе ссоры злоумышленник вооружился кухонным ножом и несколько раз ударил парня в грудь. Полученные потерпевшим повреждения квалифицированы экспертом как тяжкий вред здоровью.

Следователем проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели. Следственные действия, направленные на установление мотивов совершения преступления и закрепление доказательственной базы, продолжаются. Обвиняемый заключён под стражу.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:42 0
Другие статьи по темам
Событие
умышленное причинение тяжкого вреда здоровьюуголовное делопреступлениеСУ СК России по Тульской области
Место
Тульская областьЩекинский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на некоторых улицах ограничат движение и парковку транспорта
В Туле на некоторых улицах ограничат движение и парковку транспорта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.