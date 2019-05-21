В Щекинском районе мужчина пытался зарезать своего 17-летнего племянника

В Щекино сотрудники СУ СК России по Тульской области возбудили уголовное дело в отношении 56-летнего местного жителя. Как уточнили в пресс-службе ведомства, мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, вечером 1 мая обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился на кухне одного из домов в деревне Ясенки вместе со своим племянником и его отцом. В ходе ссоры злоумышленник вооружился кухонным ножом и несколько раз ударил парня в грудь. Полученные потерпевшим повреждения квалифицированы экспертом как тяжкий вред здоровью.

Следователем проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели. Следственные действия, направленные на установление мотивов совершения преступления и закрепление доказательственной базы, продолжаются. Обвиняемый заключён под стражу.