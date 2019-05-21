В Туле на некоторых улицах ограничат движение и парковку транспорта

С 8.00 22 мая до 0.00 24 мая для обеспечения безопасности движения во время ремонта дороги на дублере ул. Марата, на участке от ул. Чапаева до ул. Ложевая ограничат стоянку и движение транспортных средств.

В Центральном переулке движение и парковка будут ограничены в четверг, 23 мая, с 8.00 до 21.00 – там будут проводиться мероприятия, посвященные Дням МГИМО в Тульской области.

В субботу, 25 мая, в оружейной столице состоится День ветеранов боевых действий Тульской области. Будут введены следующие ограничения:

С 0.00 до 14.00 ограничена стоянка, а с 9.00 до 14.00 – движение транспортных средств по ул. Каминского, на участке от ул. Ленина до ул. Демонстрации.