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На дорогах Тульской области введены ограничения для грузовиков

На дорогах Тульской области введены ограничения для грузовиков

Большегрузные машины смогут передвигаться по трассам с 22.00 до 10.00.

«Автодор» предупреждает владельцев грузовых машин, что на федеральных дорогах в жаркие дни будет введён специальный режим движения. Если дневная температура воздуха будет превышать +32 градуса, то грузовики смогут ехать по федеральным трассам только ночью, с 22.00 до 10.00.

Режим введен на основании норм федерального законодательства, которые дают право ограничивать движение фур летом, чтобы предотвратить деформацию покрытия проезжей части и образование колеи и сохранить дороги, повысить безопасность дорожного движения.

Во время ограничения движения водители смогут отдохнуть в 54 многофункциональных зонах и на 1041 площадке с 18992 парковочными местами. С перечнем дорог, на которых вводится временное ограничение движения, можно ознакомиться здесь.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:42 +1
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