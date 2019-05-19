Полиция разыскивает опасного преступника

ГУ уголовного розыска МВД России разыскивает подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека. Потерпевший являлся фигурантом одного из уголовных дел, которые находились в производстве старшего следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной, убитой в 2018 году в Московской области.

Установлено, что в 2015 году в адрес мужчины начали поступать угрозы физической расправы, после чего двое неизвестных напали на него в Санкт-Петербурге.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ.

Следствием получена видеозапись, на которой запечатлен один из нападавших в момент совершения преступления. По предположительной информации, организаторами данного нападения и резонансного убийства следователя Евгении Шишкиной могут быть одни и те же лица.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении данного гражданина, просьба обращаться по телефону: +7 (965) 288-02-02 или 02, 102.

Отметим, что, по данным следствия, убийство следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной организовали члены преступной группировки, которая занималась хищением средств с банковских карт. Злоумышленники бронировали железнодорожные и авиабилеты в интернете, не платили за них или вносили минимальную сумму, а затем сдавали их через кассы, получая наличные. Им удалось похитить порядка 17 млн рублей.

10 октября 2018 года около своего дома в поселке Архангельское Евгения Шишкина была застрелена. Позже были задержаны исполнители убийства - 19-летний Абдулазиз Абдулазизов и его 17-летний посредник. Однако кто именно стал заказчиком, до сих пор неизвестно.