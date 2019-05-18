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В банкомат в Ефремове случайно загрузили не те купюры, и два жителя смогли украсть 284 000 рублей

В банкомат в Ефремове случайно загрузили не те купюры, и два жителя смогли украсть 284 000 рублей

Возможно, мужчины не то, что собирались именно красть, а просто решили: дают – бери. В общем, сначала им повезло, а потом нет.

Полицейские в Ефремове выясняют обстоятельства происшествия, связанного с неправомерным завладением денежными средствами.

По предварительным данным, работники отделения одного из банков по ошибке загрузили в банкомат вместо купюр достоинством 2 тысячи рублей 5-тысячные купюры. В связи с этим выдача денег из банкомата производилась с ошибкой.

Этим воспользовались двое местных жителей, снявших сумму на 284 тысячи рублей превышавшую запрашиваемую ими.

При выявлении произошедшего работники банка обратились в полицию. Двое местных жителей, неправомерно завладевшие денежными средствами, установлены.

В межмуниципальном отделе МВД России «Ефремовский» проводится процессуальная проверка, так как произошедшее имеет признаки кражи.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:33 +1
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кража денегошибка банка
Место
Тульская областьЕфремов

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