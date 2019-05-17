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В Ясной Поляне прошла гуманитарная олимпиада «Умницы и умники»
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Ясной Поляне прошла гуманитарная олимпиада «Умницы и умники»

Интеллектуальное соревнование состоялось в образовательном комплексе имени Л. Н. Толстого.

В Тульской области в восьмой раз прошел очный тур регионального этапа всероссийской гуманитарной олимпиады «Умницы и умники». Он был посвящен русскому театральному искусству второй половины 19 века.

В состав жюри олимпиады вошли заместитель председателя правительства Тульской области Оксана Осташко и кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО, автор и ведущий телепрограммы «Умницы и Умники» Юрий Вяземский.

Юрий Вяземский поблагодарил за поддержку губернатора Алексея Дюмина и отметил, что уже 23-24 мая в Тульской области пройдут Дни МГИМО.

– Победители регионального этапа примут участие в телеигре и получат дополнительные бонусы при поступлении в университет, а также колоссальный опыт и возможность общения друг с другом и мэтрами. Это неоценимый вклад в собственное развитие, – подчеркнула Оксана Осташко. 

В олимпиаде принял участие 41 школьник Тульской области. Чтобы попасть в очный тур, нужно было одержать победу в конкурсе эссе, на который прислали свои работы более 500 десятиклассников региона. 

Победителями регионального этапа стали Полина Дорожкина, Илья Щеглаков и Георгий Амбарцумян, призерами – Наталья Щербакова и Юнна Катранина. По приглашению Юрия Вяземского они примут участие в новом сезоне всероссийской олимпиады «Умницы и Умники».

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:53 +1
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