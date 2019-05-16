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В Туле пропала 15-летняя школьница

В Туле пропала 15-летняя школьница

Подросток ушел из дома накануне днем.

Тульская полиция и волонтеры регионального поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 15-летнюю Тамару Ленкову, которая ушла из дома 15 мая в Центральном округе города. На данный момент местонахождение подростка неизвестно.
 
Приметы: рост 172 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, короткая стрижка.
 
Была одета: синие джинсы, синие кроссовки, предположительно белая майка, джинсовая куртка.
 

Узнали девочку на фото и видели ее 15 или 16 мая? Звоните по телефонам 02, с мобильного 102 или инфоргу поиска Аксинье +7 (953) 44-31-480.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 10:44 +5
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