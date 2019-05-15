«Карта Забота»: пять фактов о социальном проекте

Заботы много не бывает

Проект «Единая дисконтная карта Забота» работает в Тульской области с 2011 года. Он был запущен по инициативе главы администрации Тулы Евгения Авилова и при активной поддержке тульских предпринимателей.

Анастасия Дементьева – Первоначально «Карта Забота» позиционировалась как дисконтная карта скидок, мера поддержки незащищенных слоев населения, – рассказывает координатор проекта, депутат Тульской гордумы Анастасия Дементьева. – Мы начинали с нескольких торговых точек в Туле, сейчас в нашем проекте участвуют 532 торговых объекта, в том числе гипермаркеты «Лента», «Глобус», «Магнит», «Зельгрос», сеть супермаркетов «Пятерочка» и «Спар».

– В 2016 году держателей «Карты Забота» в Туле было более 167 тысяч человек. Удачный опыт Тулы решили перенять другие муниципалитеты, например Новомосковск, Суворов, Алексин. Поэтому тульская «Забота» стала единой областной дисконтной картой. То есть человек, получивший карту по своему месту жительства в Суворове, в Туле также может воспользоваться всеми скидками и другими предложениями партнеров проекта. При этом было решено перевыпустить карту, повысить ее технический уровень, внедрить штрих-коды. За новыми картами обратились более 100 тысяч, а почти 13 тысяч получили ее впервые.

«Заботу» получат ветераны и предпенсионеры

– Развиваясь, «Забота» стала по-настоящему социальным проектом, охватывающим разные стороны жизни общества. На встрече с жителями мы получаем много различных предложений по расширению и развитию проекта, – говорит Анастасия Дементьева. – Например, жители предложили расширить список льготных категорий пользователей карты. Первоначально «Карта Забота» выдавалась пенсионерам, инвалидам I, II, III групп, семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, и многодетным семьям. В апреле 2019 года глава администрации подписал постановление, согласно которому «Карту Забота» могут получить ветераны боевых действий, ветераны труда, опекунские семьи, приемные семьи и семьи, потерявшие кормильца, а также мужчины и женщины, достигшие возраста 60 и 55 лет соответственно.

«Заботу» можно получить по 23 адресам в Туле и в 25 муниципалитетах

Если вам положена по статусу «Карта Забота», за ней можно обратиться в центральный офис проекта в Туле на ул. Советской, 112.

В Туле карты выдают в 17 отделах по работе с территориями главных теруправлений по округам и в отделах соцзащиты населения города. Адреса указаны на официальном сайте администрации Тулы.

В 25 муниципальных образованиях Тульской области также работают пункты выдачи «Карты Забота». Адреса можно узнать на сайте проекта zabota71.ru

По телефону (4872) 71-66-85 можно получить информацию о скидках на продукты или лекарства, услуги, образовательные или спортивные программы.

«Забота» – это общение

Основные пользователи карты – люди старшего поколения. И интересы у них очень разные – и садоводчество, и скандинавская ходьба, и туристические поездки, история и культура. Они создают комьюнити по интересам. А «Карта Забота» помогает им реализовать свои желания и мечты.

– С 2012 года я возглавляю Союз пенсионеров Пролетарского округа. И с этого момента являюсь активным пользователем проекта. Это же не просто скидки в магазинах и аптеках. Пенсионеры – народ любознательный, и по карте у нас проводится много мастер-классов – мы три года изучали английский язык, флористику. А сколько туристических поездок совершили! Объездили всю Тульскую, Калужскую и Московскую область, – говорит Надежда Павлова, председатель Союза пенсионеров Пролетарского округа.

– Спасибо Евгению Авилову за такой классный проект! С «Картой Забота» у нас активная, интересная и насыщенная жизнь! Еще одно традиционное направление проекта – ежегодные спортивные праздники, например ко Дню защиты детей.

Галина Топленина – Мы пользуемся картой с 2012 года. Конечно, для многодетных самые востребованные – скидки в аптеках и магазинах. Еще по традиции мы участвуем в семейных спортивных праздниках 1 июня. Это всегда море позитива – спасибо организаторам проекта за это! – говорит Галина Топленина из Ассоциации многодетных семей Тулы.

А бывает еще «Супер Забота»!

В этом году в проекте появилось еще одно направление – большие тематические мероприятия. Например, в апреле 2019 года медицинские организации-участники проекта провели большую акцию «Супер Забота», приуроченную ко Всемирному дню здоровья 7 апреля. В течение апреля держатели «Карты Забота» смогли получить бесплатные консультации специалистов медицинских клиник Тулы и пройти медицинские обследования со значительной скидкой.

– Много положительных отзывов мы получили за акцию «Супер Заботы», когда пользователи карт смогли воспользоваться 20-процентной скидкой на лечение от стоматологической клиники. По предложению самих стоматологов такие дни «Супер Заботы» будут регулярными до конца года, – пояснила Анастасия Дементьева. – В ближайших планах – «Супер Забота» в честь Дня семьи, любви и верности. Это будет культурно-образовательная акция для всей семьи.