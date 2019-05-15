В Первомайском определили лучших кикбоксеров

Фото Дмитрия Дзюбина.

На прошедших выходных в Доме спорта «Юбилейный» поселка Первомайсккий состоялся открытый турнир города Щекино по кикбоксингу в разделе фулл-контакт на призы президента компании «Щекиноазот» Бориса Сокола. Соревнования были посвящены 95-летию Щекинского района.

Этот турнир, яркий и зрелищный, является традиционным и проводится уже на протяжении 14 лет два раза в год – в мае и в октябре.

Директор Дома спорта «Юбилейный» компании «Щекиноазот» Сергей Серёгин:

Сергей Серёгин – На нашей базе проходят соревнования как областного, так и регионального уровня. Мы недавно провели зональные соревнования ЦФО по боксу, сейчас проводим турнир по кикбоксингу. На нашей базе работают секции по вольной борьбе, боксу, плаванию. Мы бесплатно предоставляем помещение для тренировок Федерации по спортивной акробатике и художественной гимнастике. Дети активно занимаются спортом, и это прекрасно!

Главный судья турнира Сергей Лебедев:

Сергей Лебедев – В соревнованиях участвуют 270 спортсменов из Тульской области, Москвы, Борисоглебска, Ельца, Липецка, Орла, Тамбова, Брянска, Суздаля, Владимира, Калуги, Курска. Мы собираем здесь молодых спортсменов от семи до 20 лет, чтобы они повышали уровень своего мастерства. Отмечу, что кикбоксинг в Тульской области очень популярен, много детей приходят в секции. А в последнее время выросло число девочек, которые хотят заниматься кикбоксингом. Этот вид спорта дает уверенность в себе, а еще это прекрасный стимул лучше учиться. Многие родители говорят: «Получишь двойку – не пойдешь на тренировку!» И это работает!

Свое мастерство на турнире показали и сильнейшие кикбоксеры Тульской области, в том числе сильнейшие кикбоксеры города Щёкино.

Хрупкая и женственная 26-летняя Виктория Мифтиева – мастер спорта по боксу, мастер спорта международного класса по кикбоксингу. На сегодняшний момент Вика – чемпионка Европы и мира в весе 48 кг!

– Меня с раннего детства привлекали единоборства, я смотрела фильмы, где боксируют девочки, и завидовала им. Так судьба привела меня в спортзал. Чтобы добиться успехов в кикбоксинге, нужно обладать трудолюбием, волей, целеустремленностью. Конечно, этот спорт считается мужским, но в нашей стране кикбоксинг очень популярен у девушек. Софья Очигава и Дарья Абрамова – это девушки, на которых стоит равняться.

22-летний Айрапет Аванесян занимается кикбоксингом уже 10 лет, он победитель первенства России, Кубка мира, первенства мира.

– Сейчас без тренировок и соревнований я уже не представляю своей жизни. Главное в спорте – упорство, работоспособность, на тренировках надо выкладываться по полной! Начать занятия может каждый, главное – прийти в зал.

Спортсмены из Тульской области на соревнованиях показали себя очень хорошо, а команда Щекинского района заняла первое общекомандное место. Поздравляем!

И еще одна хорошая новость. Совсем скоро щекинцы смогут заниматься любимым спортом в новом отремонтированном зале – «Щекиноазот» приступил к реконструкции зала единоборств. Так что будем ждать от наших ребят еще больше золотых медалей!