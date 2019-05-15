В Первомайском определили лучших кикбоксеров
Команда Щекинского района заняла первое общекомандное место.
Сергей Серёгин
– На нашей базе проходят соревнования как областного, так и регионального уровня. Мы недавно провели зональные соревнования ЦФО по боксу, сейчас проводим турнир по кикбоксингу. На нашей базе работают секции по вольной борьбе, боксу, плаванию. Мы бесплатно предоставляем помещение для тренировок Федерации по спортивной акробатике и художественной гимнастике. Дети активно занимаются спортом, и это прекрасно!
Сергей Лебедев
– В соревнованиях участвуют 270 спортсменов из Тульской области, Москвы, Борисоглебска, Ельца, Липецка, Орла, Тамбова, Брянска, Суздаля, Владимира, Калуги, Курска. Мы собираем здесь молодых спортсменов от семи до 20 лет, чтобы они повышали уровень своего мастерства. Отмечу, что кикбоксинг в Тульской области очень популярен, много детей приходят в секции. А в последнее время выросло число девочек, которые хотят заниматься кикбоксингом. Этот вид спорта дает уверенность в себе, а еще это прекрасный стимул лучше учиться. Многие родители говорят: «Получишь двойку – не пойдешь на тренировку!» И это работает!
1 место: Терешков Артем, Трусов Илья, Магомедов Ахмед, Савушкин Даниил, Галкин Сергей, Кудрицкий Максим, Хряпин Даниил, Сагинян Дмитрий, Долгополов Тимофей, Захарян Владислав, Дудин Денис, Гороев Дмитрий, Захарян Владимир, Миронов Федор, Тинякова Лилия, Магомедгаджиев Муслим, Бибик Егор, Ершов Никита, Магомедова Адина, Волкова Дарья, Попов Федор, Тихонычев Егор, Егиазарян Эдуард, Павлович Вячеслав, Пирогов Артем, Родина София, Федорова Виктория, Гончарова Вероника, Ершов Тимофей, Абрамов Вадим, Алейников Артем, Кутепов Владислав, Ситник Дмитрий, Баженов Егор, Тараканов Николай, Щелоков Илья, Ефимов иван, Чумаров Артем, Котельникова Алена, Абрамов Никита, Осташевский Максим.
2 место: Попов Степан, Арутюнов Давид, Савушкин Максим, Котельников Дамир, Исаев Даниил, Ванян Леран, Табаков Степан, Григорян Ашот, Васильев Павел, Жданов Денис, Богатырев Максим, Ванян Аркадий, Козленко Владислав, Зайцев Илья, Велишев Артем, Карась Владимир, Волкова Мария, Тимошенко Владимир, Старков Александр, Орлов Анатолий, Гуматов Рамиль, Матвеев Сергей, Козинский Виталий, Стручев Иван, Лаврушин Вадим, Левченко Михаил, Столяров Иван, Степанов Александр, Попов Федор, Терешков Артем, Хабибулина Вероника, Фомичева Дарья, Крицкая Алена, Шварц Яна, Зарецкий Денис, Лаврушин Вадим, Мартынов Егор, Алехина Мария, Гордеев Даниил, Санчес –Лебедева Рафаэль, Головлев Павел,Шандров Артемий, Иваничев Кирилл, Гуркин Александр, Фомин Дмитрий, Джавакян Артем, Иванов Иван, Абдурахманов Эмин, Щелокова Полина, Волкова Анастасия, Лихачев Егор, Мокробородов Владимир.
3 место: Сивков Петр, Никулов Демид, Маркин Александр, Лисовский Илья, Хорошилов Леонид, Котельников Дамир, Пешков Артем, Конишевский Егор, Баженов Егор, Перевозников Владислав, Маевский Алексей, Ершов Никита, Греков Павел, Пивкин Максим, Щуплов Глеб, Подгорнов Матвей, Шишкин Егор.