В Тульской области отремонтируют 313 километров дорог и 8 мостов

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Об этом рассказал тулякам на прямой линии министр транспорта и дорожного хозяйства региона Родион Дудник.

В здании правительства Тульской области состоялась прямая линия с главой минтранса Родионом Дудником. Жительница Ефремова попросила рассмотреть вопрос оборудования сливов в центре города в районе Дагаевского моста – во время дождя потоки воды сливаются по тротуару, мешают проходу и подмывают опоры электропередач. Родион Дудник сообщил, что в ближайшее время состоится выезд на место для изучения ситуации и принятия решения.

Жительница Узловского района интересовалась сроками ремонта дороги в деревне Дубовое, а также о возможности установки освещения вдоль проезжей части. Местная администрация обещала провести работы в текущем году. Министр взял этот вопрос на личный контроль:

«Большая работа по ремонту дорог проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В него вошли самые загруженные и востребованные участки, требующие восстановления. В целом в регионе будет отремонтировано 313 км дорог. Кроме того, планируется провести реконструкцию и восстановление восьми мостов».