новости
новости
Регистрация
В Тульской области отремонтируют 313 километров дорог и 8 мостов
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульской области отремонтируют 313 километров дорог и 8 мостов

Об этом рассказал тулякам на прямой линии министр транспорта и дорожного хозяйства региона Родион Дудник.

В здании правительства Тульской области состоялась прямая линия с главой минтранса Родионом Дудником. Жительница Ефремова попросила рассмотреть вопрос оборудования сливов в центре города в районе Дагаевского моста – во время дождя потоки воды сливаются по тротуару, мешают проходу и подмывают опоры электропередач. Родион Дудник сообщил, что в ближайшее время состоится выезд на место для изучения ситуации и принятия решения.

Жительница Узловского района интересовалась сроками ремонта дороги в деревне Дубовое, а также о возможности установки освещения вдоль проезжей части. Местная администрация обещала провести работы в текущем году. Министр взял этот вопрос на личный контроль:

«Большая работа по ремонту дорог проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В него вошли самые загруженные и востребованные участки, требующие восстановления. В целом в регионе будет отремонтировано 313 км дорог. Кроме того, планируется провести реконструкцию и восстановление восьми мостов».

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:13 0
Другие статьи по темам
Событие
ремонт дорогБезопасные и качественные автомобильные дорогипрямая линияправительство Тульской области
Люди
Родион Дудник
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области ищут родственников умершего в госпитале красноармейца
В Тульской области ищут родственников умершего в госпитале красноармейца
Воры и насильники: в Узловой подростков осудят за совершение серии преступлений
Воры и насильники: в Узловой подростков осудят за совершение серии преступлений
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.