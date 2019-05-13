В поселке Лесной под Тулой сгорел частный дом: фоторепортаж

Фото Сергея Старикова и пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

На месте происшествия работают пять пожарных расчетов.

Утром 13 мая в поселке Лесной загорелся частный кирпичный дом. К моменту приезда огнеборцев крыша постройки полыхала открытым пламенем.

К счастью, жильцы, а это две семьи, успели спастись. Никто из них не пострадал.

На момент публикации новости на месте происшествия работают пять пожарных расчетов.

Дом выгорел изнутри, от него практически ничего не осталось.

Причину происшествия установят специалисты.