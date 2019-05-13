Туляков приглашают на массовые соревнования «Российский Азимут»

18 мая в Туле состоятся всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут — 2019». На трассы выйдут сотни тысяч участников во многих субъектах Российской Федерации, чтобы активно отдохнуть на природе, пообщаться с друзьями, познакомится с увлекательным видом спорта.

Центральный старт соревнований в Тульской области, в котором ожидается участие более 1000 человек, состоится в Пролетарском парке культуры и отдыха Тулы. Будут подготовлены трассы, доступные любому участнику.

Победителей ждут традиционные медали, дипломы и памятные призы Минспорта России.

Комиссия по допуску участников будет работать с 15 по 17 мая c 10.00 до 18.00 по адресу: Тула, пр. Ленина, 87 (помещение велотрека) и с 8.30 до 11.00 в месте проведения старта.

Каждый участник предоставляет в комиссию следующий документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, медицинское заключение. Вопросы по телефону 8 (910) 556-89-43.

Открытие соревнований 18 мая в 11.30 в Пролетарском ПКиО (ул. Кутузова, 131-а).

«Российский Азимут» — это самое масштабное и многочисленное соревнование по спортивному ориентированию в мире. Оно сродни ставшими самыми популярными спортивно-массовыми мероприятиями, как «Лыжня России» и «Кросс Нации».