Фото из архива Myslo
В Ленинском районе из окна выпала пенсионерка
От полученных повреждений пострадавшая скончалась.
Как стало известно Myslo, вечером 11 мая рядом с одной из многоэтажек в поселке Ильинка было обнаружено тело местной жительницы. В ходе осмотра эксперты пришли к выводу, что пострадавшая скончалась от повреждений, характерных для падения с большой высоты.
По имеющейся на настоящий момент информации, 76-летняя женщина получила травмы после падения из окна квартиры на пятом этаже.
По факту происшествия проводится доследственная проверка.
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