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В Ленинском районе из окна выпала пенсионерка
Фото из архива Myslo

В Ленинском районе из окна выпала пенсионерка

От полученных повреждений пострадавшая скончалась.

Как стало известно Myslo, вечером 11 мая рядом с одной из многоэтажек в поселке Ильинка было обнаружено тело местной жительницы. В ходе осмотра эксперты пришли к выводу, что пострадавшая скончалась от повреждений, характерных для падения с большой высоты.
 

По имеющейся на настоящий момент информации, 76-летняя женщина получила травмы после падения из окна квартиры на пятом этаже.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 15:21 +1
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