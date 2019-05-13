В Ленинском районе из окна выпала пенсионерка

Фото из архива Myslo

Как стало известно Myslo, вечером 11 мая рядом с одной из многоэтажек в поселке Ильинка было обнаружено тело местной жительницы. В ходе осмотра эксперты пришли к выводу, что пострадавшая скончалась от повреждений, характерных для падения с большой высоты.

По имеющейся на настоящий момент информации, 76-летняя женщина получила травмы после падения из окна квартиры на пятом этаже.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.