Алексей Дюмин принял участие в открытии Всероссийского библиотечного конгресса

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Мероприятие объединило библиотечных работников из 80 регионов РФ и 15 стран СНГ и дальнего зарубежья. Участников Конгресса приветствовал Губернатор Алексей Дюмин. Он отметил, что каждый год один из российских городов получает почётное звание «Библиотечная столица России». В этом году этой чести удостоена Тула.

«Проведение Конгресса в Тульской области даст новый импульс развитию библиотек нашего региона и всей страны. Тем более, что есть поручение Президента России, в том числе в рамках нацпроекта по культуре, — обеспечить муниципальные библиотеки классической и современной литературой, литературой для детей, поддерживать авторов детских книг», — отметил Алексей Дюмин.

Глава региона подчеркнул, что в рамках нацпроекта на эти цели будут выделяться федеральные средства, но это не значит, что регионы должны полагаться только на них. Нужно в инициативном порядке на региональном уровне поддерживать наши библиотеки.

Алексей Дюмин вручил двум муниципальным библиотекам в Чекалине и Дубне сертификаты по 500 тысяч рублей каждый. Эти средства пойдут на покупку мультимедийного оборудования и пополнение фондов необходимыми изданиями, в том числе — классической литературой и книгами для детей.

Президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев вручил Алексею Дюмину знак «Тула — библиотечная столица России 2019 года».

Глава региона осмотрел выставку редких книг, организованную Тульской областной научной библиотекой и краеведческим музеем Тульской области. Среди экспонатов — Евангелие XV века, написанное на пергаменте от руки, большое служебное напрестольное Евангелие 1759 г. в серебряном окладе весом 15 кг.

Всероссийский библиотечный конгресс, который ежегодно организует Российская библиотечная ассоциация, проходит в Туле с 11 по 17 мая при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Тульской области. В нем принимают участие 1200 специалистов библиотек, музейных работников, педагогов, преподавателей вузов и представителей книжного бизнеса из регионов России и из-за рубежа.

Тема Конгресса 2019 года: «Концепция развития и стратегические задачи библиотечного дела в России». Тематика заседаний будет связана с разработкой Концепции.

Для специалистов пройдут обучающие мероприятия — «Школа комплектатора», «Школа библиотечного блогера», «Школа реставратора».

До завершения Конгресса будет работать XX Выставка издательской продукции, новых информационных технологий, товаров и услуг для библиотек.