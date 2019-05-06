Множественный порыв водопровода в деревне под Тулой устранен

Фото из архива MySlo

Около трёх недель назад водопроводная труба, находящаяся недалеко от деревни Ионино Ленинского района, превратилась в настоящий фонтанный каскад – там образовались сразу девять порывов.

Некоторые из них местные жители устранили самостоятельно, заткнув дыры в металле деревянными колышками. Вода размыла всё вокруг и местность рядом с трубой превратилась в болото.

На протяжении нескольких часов сотрудники «Тулагорводоканала» устраняли аварию. Как уточнили в пресс-службе администрации города, на момент публикации все восстановительные работы завершены.