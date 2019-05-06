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Множественный порыв водопровода в деревне под Тулой устранен
Фото из архива MySlo

Множественный порыв водопровода в деревне под Тулой устранен

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Около трёх недель назад водопроводная труба, находящаяся недалеко от деревни Ионино Ленинского района, превратилась в настоящий фонтанный каскад – там образовались сразу девять порывов.

Некоторые из них местные жители устранили самостоятельно, заткнув дыры в металле деревянными колышками. Вода размыла всё вокруг и местность рядом с трубой превратилась в болото.

На протяжении нескольких часов сотрудники «Тулагорводоканала» устраняли аварию. Как уточнили в пресс-службе администрации города, на момент публикации все восстановительные работы завершены.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:07 0
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Место
ТулаЛенинский район

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