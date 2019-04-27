Алексей Дюмин поручил привести в порядок Баташевский сад в Туле

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

27 апреля глава региона посетил сквер «Тульское чаепитие». Здесь в конце 2017 года на средства Фонда «Перспектива» были установлены 8 композиционных элементов в стиле филимоновской игрушки.

Губернатор обратил внимание Евгения Авилова на то, что, поскольку сквер располагается рядом с проезжей частью, вокруг необходимо установить декоративные ограждения.

Алексей Дюмин осмотрел сквер «Октябрьский». В прошлом году в ходе объезда города глава региона поручил администрации Тулы благоустроить сквер. Сегодня – это одно из любимых мест отдыха жителей тульского Заречья. В сквере работает фонтан и современная детская карусель. Губернатор поручил администрации города организовать музыкальное сопровождение карусели, провести дополнительное озеленение сквера и регулярно проводить детские культурные мероприятия.

Затем Алексей Дюмин проинспектировал состояние Баташевского сада. Жители поделились с главой региона идеями по благоустройству территории: нужно больше лавок, есть необходимость в организации пунктов общепита, установке декоративных объектов.

Губернатор отметил, что сад нуждается в комплексном благоустройстве, и поручил заместителю министра природных ресурсов и экологии Тульской области Андрею Журавлеву совместно с администрацией города проработать вопрос очистки лесного массива и развития парковой инфраструктуры.

- Туляки любят здесь гулять, заниматься спортом, поэтому в Баташевском саду необходимо обеспечить для этого все условия. Жителям нужны обустроенные дорожки, уютные беседки, пункты питания. Необходимо в ближайшее время сделать первые шаги в этом направлении, - сказал Алексей Дюмин.