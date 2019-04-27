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Алексей Дюмин поручил привести в порядок Баташевский сад в Туле
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин поручил привести в порядок Баташевский сад в Туле

Губернатор Тульской области проинспектировать скверы Тулы.

27 апреля глава региона посетил сквер «Тульское чаепитие». Здесь в конце 2017 года на средства Фонда «Перспектива» были установлены 8 композиционных элементов в стиле филимоновской игрушки.

Губернатор обратил внимание Евгения Авилова на то, что, поскольку сквер располагается рядом с проезжей частью, вокруг необходимо установить декоративные ограждения.

Алексей Дюмин осмотрел сквер «Октябрьский». В прошлом году в ходе объезда города глава региона поручил администрации Тулы благоустроить сквер. Сегодня – это одно из любимых мест отдыха жителей тульского Заречья. В сквере работает фонтан и современная детская карусель. Губернатор поручил администрации города организовать музыкальное сопровождение карусели, провести дополнительное озеленение сквера и регулярно проводить детские культурные мероприятия.

Затем Алексей Дюмин проинспектировал состояние Баташевского сада. Жители поделились с главой региона идеями по благоустройству территории: нужно больше лавок, есть необходимость в организации пунктов общепита, установке декоративных объектов.

Губернатор отметил, что сад нуждается в комплексном благоустройстве, и поручил заместителю министра природных ресурсов и экологии Тульской области Андрею Журавлеву совместно с администрацией города проработать вопрос очистки лесного массива и развития парковой инфраструктуры.

- Туляки любят здесь гулять, заниматься спортом, поэтому в Баташевском саду необходимо обеспечить для этого все условия. Жителям нужны обустроенные дорожки, уютные беседки, пункты питания. Необходимо в ближайшее время сделать первые шаги в этом направлении, - сказал Алексей Дюмин.

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Алексей Дюмин проинспектировал скверы, Фото: 1
Алексей Дюмин проинспектировал скверы, Фото: 2
Алексей Дюмин проинспектировал скверы, Фото: 3
Алексей Дюмин проинспектировал скверы, Фото: 4
Алексей Дюмин проинспектировал скверы, Фото: 5
Алексей Дюмин проинспектировал скверы, Фото: 6
Алексей Дюмин проинспектировал скверы, Фото: 7
Алексей Дюмин проинспектировал скверы, Фото: 8
Алексей Дюмин проинспектировал скверы, Фото: 9
Алексей Дюмин проинспектировал скверы, Фото: 10
Алексей Дюмин проинспектировал скверы, Фото: 11
Алексей Дюмин проинспектировал скверы, Фото: 12
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