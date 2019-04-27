В Туле водитель вылетел на тротуар и сбил двух несовершеннолетних пешеходов

Фото УГИБДД по Тульской области.

Сегодня, 27 апреля, в 15.05 в Туле на Демидовской плотине 71-летний водитель автомобиля «Хендэ Солярис», по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил двух пешеходов — 14-летнюю девушку и 17-летнего парня. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Девушке оказали медицинскую помощь и отпустили домой, молодой человек госпитализирован с различными травмами.