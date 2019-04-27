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Под Тулой мужчина вынес из магазина «джентльменский набор»

Под Тулой мужчина вынес из магазина «джентльменский набор»

Добычей молодого человека стал дорогой алкоголь, конфеты, контрацептивы и мобильные телефоны.

Ночью в дежурную часть Межмуниципального отдела «Алексинский» поступило сообщение о проникновении в помещение супермаркета, расположенного в районном центре по улице Мира. 

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции. По прибытии полицейскими был задержан молодой человек, который намеревался покинуть место преступления. Он был доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

По предварительной информации, 20-летний нигде не работающий мужчина разбил стеклянную входную дверь продовольственного отдела, зашёл внутрь и похитил дорогостоящий алкоголь, упаковку конфет и пачку презервативов.

Затем, повредив замок двери соседнего магазина по продаже электроники, забрал из витрины два дорогостоящих мобильных телефона. После этого он был задержан стражами порядка.

В настоящее время в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенные товары изъяты.

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