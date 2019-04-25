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В Узловой женщина мыла окно и упала со второго этажа
Фото: http://the-office-cleaners.com

В Узловой женщина мыла окно и упала со второго этажа

Пострадавшая госпитализирована с различными травмами.

Как стало известно Myslo, недавно в Узловой Тульской области произошел несчастный случай. По предварительным данным, местная 37-летняя жительница мыла окна балкона своей квартиры, потеряла равновесие и свалилась с высоты второго этажа.
 

Женщина упала на газон, поэтому обошлось без тяжких повреждений: у пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. 

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:43 +3
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Место
Тульская областьУзловая

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