В Узловой женщина мыла окно и упала со второго этажа

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Как стало известно Myslo, недавно в Узловой Тульской области произошел несчастный случай. По предварительным данным, местная 37-летняя жительница мыла окна балкона своей квартиры, потеряла равновесие и свалилась с высоты второго этажа.

Женщина упала на газон, поэтому обошлось без тяжких повреждений: у пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.