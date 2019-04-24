В тульском Скуратово маршрутка сбила пенсионерку

Фото Сергея Старикова.

По словам водителя, женщина неожиданно едва ли не бросилась под колеса автомобиля.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, днем 24 апреля в тульском Скуратово напротив дома №6 по ул. Автомобилистов маршрутка №30 сбила пожилую женщину.

По словам водителя Ford Transit, он видел, как женщина начала движение с противоположной стороны дороги, и даже посигналил ей:

– Я ушел в сторону, вправо, женщина в этот момент стояла на разделительной полосе, а потом неожиданно, «в два прыжка», пересекла дорогу и попала под заднее колесо, — рассказал мужчина корреспонденту Myslo.

Мужчина добавил, что очевидцами наезда стали пассажиры его маршрутки.

По имеющейся на данный момент информации, пострадавшей женщине 70 лет, она госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и рваной раной стопы.

Окончательную причину аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Отметим, что происшествие случилось примерно в 100 метрах от нерегулируемого пешеходного перехода.