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После публикации в «Слободе» прокуратура обязала привести в порядок дороги в частном секторе
Фото из архива Myslo.

После публикации в «Слободе» прокуратура обязала привести в порядок дороги в частном секторе

Речь идет об улицах Болотникова и Поленова.

Жители улиц Поленова и Болотникова обращались в редакцию «Слободы» с жалобой на состояние дорог в частном секторе. Обращение туляков было опубликовано в газете, а также на сайте Myslo.

Жители улицы Болотникова рассказали, что проблемы с дорогой начались после проведения канализационных труб к одному из домов.

– Мы живем в частном секторе, и хорошей асфальтовой дороги у нас никогда не было. Летом администрация привезла нам отработанный асфальт, и мы были довольны: можно хотя бы нормально передвигаться. Но осенью в один из домов проводили канализацию, ремонтники раскопали дорогу, а приводить ее в порядок не стали. Теперь по нашей улице не пройти: кругом грязь, а после таяния снега она вообще превращается в трясину. Машины проехать не могут, застревают. Дети идут в школу, скользят по этой грязи и падают в нее. А пенсионеры вообще не могут выйти из дома. И всё это в центре города!

Похожая ситуация сложилась и на улице Поленова.

– Мы живем в частном секторе на ул. Поленова, и нашу грунтовую дорогу постоянно размывает, — рассказывает Наталья Недосекина. — Тротуаров нет, и единственный вариант для жителей — ходить по этой воде и грязи. Пройти, не испачкавшись, не получается. Мы давно просим у администрации провести ремонт дороги, и каждый раз нам обещают сделать его в ближайшее время.

Подробнее читайте здесь.

По следам публикации в «Слободе» по указанию главного прокурора области Романа Праскова прокуратура провела проверку.

Выяснилось, что в рамках заключенного контракта между управлением по транспорту и дорожному хозяйству администрации города и ООО «Каскад» в 2018 году на ул. Поленова дорожное покрытие отсыпали щебнем. Гарантийный срок, установленный контрактом для устранения дефектов, составляет 1 год с момента приемки выполненных работ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, в ходе обследования указанной улицы установлено, что дорога по состоянию на апрель 2019 года находится в неудовлетворительном состоянии. Управлением по транспорту и дорожному хозяйству администрации 10 апреля подрядчику направлена претензия о необходимости в срок до 30 апреля восстановить дорожное покрытие щебнем в рамках исполнения гарантийных обязательств.

Для продолжения ямочного ремонта дороги по ул. Поленова и ул. Болотникова администрация провела электронный аукцион, по результатам которого победило ООО «Каскад», муниципальный контракт с которым находится в стадии подписания.

По поручению прокуратуры города ОГИБДД УМВД России по г. Туле проверило соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что на дорожных полотнах указанных улиц есть повреждения, превышающие допустимые ГОСТом размеры.

Для устранения дефектов дорожного покрытия по указанным улицам ГИБДД направило в управление по транспорту и дорожному хозяйству представление, срок устранения нарушений установлен до 9 мая 2019 года.

В случае неисполнения прокуратура направит иск в суд с требованием обязать управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города провести ремонт дорожного покрытия указанных улиц.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:41 0
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