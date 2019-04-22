Буйных покупателей в тульском супермаркете усмиряли три экипажа Росгвардии

Фото предоставлено очевидцем происшествия

Вечером 22 апреля, в одном из супермаркетов на ул. Октябрьской в Туле произошел конфликт между двумя нетрезвыми на вид покупателями и сотрудником охраны.



По предварительным данным, охранник решил не впускать мужчин в торговый зал и попытался выпроводить их на улицу. Кроме того, во время конфликта проводилась инкассация и кассир с выручкой в руках, увидев, что мужчины попытались к ней приблизиться, нажала тревожную кнопку.



На вызов в супермаркет прибыл экипаж вневедомственной охраны. Покупатели отказались им повиноваться и, предположительно, оказали сопротивление, после чего сотрудники Росгвардии вызвали на помощь своих коллег. В итоге оба буяна все же оказались в наручниках.



На момент публикации новости выяснением всех обстоятельств происшествия занималась следственно-оперативная группа.