Погода в Туле 23 апреля: ветрено, без осадков, до +20 градусов

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет переменная облачность, осадков не ожидается.

Ветер северо-западный, до восьми метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от нуля до +5 градусов, днём – от +15 до +20. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.