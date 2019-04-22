На Красноармейском проспекте в Туле сбили пешехода

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Вечером, 22 апреля, напротив дома №26-А на Красноармейском проспекте в Туле 41-летний водитель ВАЗ-2114 сбил 40-летнего мужчину. В момент наезда пострадавший находился на пешеходном переходе. Какой в этот момент горел сигнал светофора - сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.

В соцсетях появилась информация, что пешеход скончался. Однако, эту информацию опровергли в УГИБДД региона.

«Пострадавший госпитализирован, по предварительным данным, с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Мужчина находился в сознании», - сообщила корреспонденту Myslo руководитель группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области Анастасия Фетисова.