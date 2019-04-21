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В Туле военнослужащий подорвался на гранате

В Туле военнослужащий подорвался на гранате

Молодой человек получил тяжелые повреждения и скончался на месте.

Как стало известно Myslo, в ночь на 21 апреля, в одном из частных домов на улице Комарова в Пролетарском районе областного центра в результате взрыва осколочной гранаты погиб молодой человек.

По предварительной информации, четверо мужчин отмечали день рождения хозяина дома. Один из гостей – военнослужащий, достал боеприпас. Во время застолья произошёл взрыв.

Молодой человек получил открытую черепно-мозговую травму, рваную рану груди, травматическую ампутацию левой кисти и другие повреждения. Он скончался на месте. Все детали случившегося предстоит установить следователям.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 11:05 +1
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Место
Тулаулица Комарова

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