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В Туле на улице Оборонной грузовик сбил пенсионерку
Фото Сергея Старикова

В Туле на улице Оборонной грузовик сбил пенсионерку

ДТП произошло в районе пешеходного перехода.

Как сообщает корреспондент Myslo, утром, в 10.35, напротив дома № 93 к. 1 по ул. Оборонной грузовик Hyundai сбил пожилую женщину. По предварительным данным, наезд произошёл в районе перехода.

По словам водителя грузовика, он выезжал с прилегающей территории поворачивал направо, а пенсионерка стояла на «зебре» и собиралась переходить проезжую часть:

– Я посмотрел на неё, она махнула рукой, мол, проезжай. Я начал движение, и в этот момент женщина, видимо, чего-то испугалась, сделала шаг вперед и я её сбил».

На асфальте остались пятна крови. Пострадавшая госпитализирована без сознания с различными травмами, все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.                

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 11:35 +2
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Тулаулица Оборонная

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