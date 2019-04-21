В Туле на улице Оборонной грузовик сбил пенсионерку

Фото Сергея Старикова

Как сообщает корреспондент Myslo, утром, в 10.35, напротив дома № 93 к. 1 по ул. Оборонной грузовик Hyundai сбил пожилую женщину. По предварительным данным, наезд произошёл в районе перехода.

По словам водителя грузовика, он выезжал с прилегающей территории поворачивал направо, а пенсионерка стояла на «зебре» и собиралась переходить проезжую часть:

– Я посмотрел на неё, она махнула рукой, мол, проезжай. Я начал движение, и в этот момент женщина, видимо, чего-то испугалась, сделала шаг вперед и я её сбил».

На асфальте остались пятна крови. Пострадавшая госпитализирована без сознания с различными травмами, все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.