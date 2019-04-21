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Луковый фестиваль в Епифани: 100 блюд из лука, секреты для дачников и Геннадий Малахов
Фото Александра Каналина.

Луковый фестиваль в Епифани: 100 блюд из лука, секреты для дачников и Геннадий Малахов

20 апреля музей купеческого быта в Епифани наполнился луком в разных видах: лук здесь сажали, готовили, валяли, гравировали, из него стреляли и им лечились.

Фестивал «Сад-Палисад» традиционно проводится в Епифани весной. В прошлом году он был посвящен вишне, а в этом – луку, огородной культуре, которую выращивают все дачники.

Советами по выбору сортов лука и его посадке поделился селекционер из Волгограда Игорь Подковыров. Они привез на фестивал несколько сортов лука – репчатого и зеленого. Оказывается, чеснок и черемша  - это тоже лук!

- Лук хорошо переносит холода, поэтому сажать его можно уже с начала апреля. Чтобы луковицы хорошо росли, почва в луковой грядке всегда должна быть влажной. А чтобы защитить лук от вредителей, каждый год сажайте его на новое место.

Сделать себе модный аксессуар в виде луковки можно было на мастер-классе по валянию украшений из шерсти.

На соревнованиях семейных команд взрослые и дети стреляли по луковым мишеням из огромной рогатки.

Специальным гостем праздника стал известный телеведущий, блогер и пропагандист здорового образа жизни Геннадий Малахов.

- Лук – уникальный продукт: за счет содержащихся в нем фитонцидов он способен убивать до 200 видов бактерий, в то время как антибиотики справляются только с 3-4 видами. Лук сохраняет свою пользу даже после тепловой обработки. Ешьте лук на доброе здоровье!

Геннадий Петрович провел встречу с гостями фестиваля, на которой признался: к врачам он обращается только в случае крайней необходимости, лечится сам средствами народной медицины. А самый простой и доступный всем способ сохранить здоровье – пешие прогулки: сам Малахов ежедневно гуляет минимум по часу.

Самой многолюдной площадкой фестиваля стала кулинарная – здесь повара детских садов Кимовского района представили огромное количество блюд с луком: булочки, пирожки, колечки в кляре, заливное, рулеты, оладьи и блинчики – чего тут только не было, а как вкусно!

В финале праздника гости смогли продегустировать огромный 50-килограммовый луковый пирог.

Больше луковой красоты и вкусноты – в нашем фоторепортаже.  

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Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 1
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 2
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 3
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 4
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 5
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 6
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 7
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 8
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 9
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 10
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 11
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 12
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 13
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 14
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 15
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 16
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 17
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 18
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 19
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 20
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 21
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 22
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 23
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 24
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 25
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 26
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 27
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 28
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 29
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 30
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 31
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 32
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 33
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 34
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 35
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 36
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 37
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 38
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 39
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 40
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 41
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 42
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 43
Фестиваль Сад Палисад луковый расклад, Фото: 44
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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:55 0
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