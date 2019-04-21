ЧП на Базальтовом заводе в Алексине: Одно из зданий обрушилось и загорелось
Горели три соседних кирпичных зданий, одно из них разрушено.
ЧП на Базальтовом заводе в Алексине случилось сегодня около 13.00. По официальной информации тульского ГУ МЧС России, «на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в кирпичном здании на ул. Кирова».
На место происшествия были направлены шесть пожарных расчетов.
«Открытое горение ликвидировано в 13:15. Пострадавших нет. В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 17 человек и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается», – сообщает пресс-служба ведомства.
Если говорить точнее, то пожар случился на заводе базальтовой теплоизоляции. Именно он расположен на ул. Кирова.
Горели три соседних кирпичных зданий, одно из них разрушено.
Жители Алексина в соцсетях сообщают, что многие из них слушали сильный грохот, в расположенных недалеко от завода домах ощущался сильный толчок.
В некоторых зданиях выбило стекла.