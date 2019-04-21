В Тульской области в страшном ДТП погибли двое мужчин

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Еще один человек получил различные травмы.

Серьезное ДТП случилось сегодня, 21 апреля, на 137 км автодороги М-2 «Крым» под Алексином. По предварительным данным, водитель автомобиля «Хёндэ» не справился с управлением и врезался в столб на трассе.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в аварии погибли двое мужчин, еще один человек получил различные травмы.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, устанавливают причины ДТП и организуют дорожное движение на указанном участке дороги.