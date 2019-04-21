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В Тульской области в страшном ДТП погибли двое мужчин
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Тульской области в страшном ДТП погибли двое мужчин

Еще один человек получил различные травмы.

Серьезное ДТП случилось сегодня, 21 апреля, на 137 км автодороги М-2 «Крым» под Алексином. По предварительным данным, водитель автомобиля «Хёндэ» не справился с управлением и врезался в столб на трассе.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в аварии погибли двое мужчин, еще один человек получил различные травмы.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, устанавливают причины ДТП и организуют дорожное движение на указанном участке дороги.

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ДТП под Алексином, Фото: 1
ДТП под Алексином, Фото: 2
ДТП под Алексином, Фото: 3
ДТП под Алексином, Фото: 4
ДТП под Алексином, Фото: 5
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:16 +4
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