«Тулица» сразится за бронзовые медали чемпионата

Фото из архива Myslo.

«Тулица» сразится с владивостокской «Приморочкой» за бронзовые медали чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А». Серия играется до трех побед. В нашем активе их сейчас две.

Решающая игра пройдет в манеже стадиона «Арсенал» 20 апреля (если понадобится, команды сыграют еще раз 21 апреля). Начало — в 18.00. Вход свободный.

Посмотреть онлайн-трансляцию матча можно здесь.