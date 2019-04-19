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«Тулица» сразится за бронзовые медали чемпионата
Фото из архива Myslo.

«Тулица» сразится за бронзовые медали чемпионата

Спортсменки приглашают болельщиков на предстоящие матчи.

«Тулица» сразится с владивостокской «Приморочкой» за бронзовые медали чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А». Серия играется до трех побед. В нашем активе их сейчас две.

Решающая игра пройдет в манеже стадиона «Арсенал» 20 апреля (если понадобится, команды сыграют еще раз 21 апреля). Начало — в 18.00. Вход свободный.

Посмотреть онлайн-трансляцию матча можно здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:05 +3
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