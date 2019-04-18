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В Тульской области сотрудники ГИБДД поймали пьяного таксиста

В Тульской области сотрудники ГИБДД поймали пьяного таксиста

У мужчины были признаки опьянения, но пройти медосвидетельствование он отказался.

В Плавске сотрудники ГИБДД в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегальный перевозчик» остановили для проверки ВАЗ-2107 с установленным опознавательным фонарем легкового такси. Пассажиров в салоне транспортного средства не было.

При проверке сотрудники ДПС обратили внимание на признаки опьянения у 56-летнего водителя – запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, покраснение кожных покровов лица.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в присутствии понятых водителя отстранили от управления автомобилем. От законного предложения пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался, равно как отказался от освидетельствования специализированным прибором.

Водитель не предоставил полицейским путевку, обязательную для транспортных средств с опознавателями знаками такси. Сотрудники полиции составили административный протокол по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ и подготовили материалы административного постановления по ч.2 ст.12.3 КоАП РФ.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:35 +3
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