Юрий Цкипури провел встречу с активистами территориальных общественных самоуправлений
Мэр обсудил основные городские проблемы с председателями ТОС «Михалково», «Серебровский», «Лихвинка», «Платоновский», «Ползуновский» старшими по домам и улицам.
Вместе с главой города на вопросы активистов отвечали начальник главного управления по Привокзальному территориальному округу Евгений Пятисоцков и его заместитель по социальной политике Ирина Пилипенко.
Чиновники обсудили с жителями локальные проблемы, касающиеся благоустройства дворов и тульских улиц. На повестке дня было несколько важных вопросов:
- Благоустройство дворов и общественных пространств;
- Капитальный ремонт многоквартирных домов и улично-дорожной сети. В частности обсуждался, ямочный ремонт межквартальных проездов от ул. Оружейной до ул. Смидович;
- Организационные вопросы по реализации проекта «Народный бюджет». Чиновники разъяснили активистам варианты участия в программе и проконсультировали по подготовке необходимых документов;
- Как получить земельный участок под гаражный кооператив;
- деятельность управляющих компаний.
На многие обращения жители получили ответы и разъяснения. Ряд вопросов Юрий Цкипури взял на личный контроль.
В завершение градоначальник подвел итоги встречи.
Юрий Цкипури
– Руководители органов власти должны быть доступны для каждого человека, а их работа — прозрачна. Встречи, которые регулярно проводятся с жителями, активистами, общественниками, яркое тому подтверждение. Вопросы, которые поднимались сегодня, имеют точечный характер и будут прорабатываться. Администрация Тулы и депутаты городской Думы прилагают максимум усилий, чтобы наш города становился краше и уютнее. Благодарю вас за активную позицию и неравнодушие!