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Юрий Цкипури провел встречу с активистами территориальных общественных самоуправлений
Фото пресс-службы Тульской городской Думы.

Юрий Цкипури провел встречу с активистами территориальных общественных самоуправлений

Мэр обсудил основные городские проблемы с председателями ТОС «Михалково», «Серебровский», «Лихвинка», «Платоновский», «Ползуновский» старшими по домам и улицам.

Вместе с главой города на вопросы активистов отвечали начальник главного управления по Привокзальному территориальному округу Евгений Пятисоцков и его заместитель по социальной политике Ирина Пилипенко.

Чиновники обсудили с жителями локальные проблемы, касающиеся благоустройства дворов и тульских улиц. На повестке дня было несколько важных вопросов:

  • Благоустройство дворов и общественных пространств;
  • Капитальный ремонт многоквартирных домов и улично-дорожной сети. В частности обсуждался, ямочный ремонт межквартальных проездов от ул. Оружейной до ул. Смидович;
  • Организационные вопросы по реализации проекта «Народный бюджет». Чиновники разъяснили активистам варианты участия в программе и проконсультировали по подготовке необходимых документов;
  • Как получить земельный участок под гаражный кооператив;
  • деятельность управляющих компаний.

На многие обращения жители получили ответы и разъяснения. Ряд вопросов Юрий Цкипури взял на личный контроль.

В завершение градоначальник подвел итоги встречи.

Юрий Цкипури

– Руководители органов власти должны быть доступны для каждого человека, а их работа — прозрачна. Встречи, которые регулярно проводятся с жителями, активистами, общественниками, яркое тому подтверждение. Вопросы, которые поднимались сегодня, имеют точечный характер и будут прорабатываться. Администрация Тулы и депутаты городской Думы прилагают максимум усилий, чтобы наш города становился краше и уютнее. Благодарю вас за активную позицию и неравнодушие!

 

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