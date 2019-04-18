Юрий Цкипури провел встречу с активистами территориальных общественных самоуправлений

Фото пресс-службы Тульской городской Думы.

Мэр обсудил основные городские проблемы с председателями ТОС «Михалково», «Серебровский», «Лихвинка», «Платоновский», «Ползуновский» старшими по домам и улицам.

Вместе с главой города на вопросы активистов отвечали начальник главного управления по Привокзальному территориальному округу Евгений Пятисоцков и его заместитель по социальной политике Ирина Пилипенко.

Чиновники обсудили с жителями локальные проблемы, касающиеся благоустройства дворов и тульских улиц. На повестке дня было несколько важных вопросов:

Благоустройство дворов и общественных пространств;

Капитальный ремонт многоквартирных домов и улично-дорожной сети. В частности обсуждался, ямочный ремонт межквартальных проездов от ул. Оружейной до ул. Смидович;

Организационные вопросы по реализации проекта «Народный бюджет». Чиновники разъяснили активистам варианты участия в программе и проконсультировали по подготовке необходимых документов;

Как получить земельный участок под гаражный кооператив;

деятельность управляющих компаний.

На многие обращения жители получили ответы и разъяснения. Ряд вопросов Юрий Цкипури взял на личный контроль.

В завершение градоначальник подвел итоги встречи.