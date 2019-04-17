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Ремонт тротуаров и бесплатный новый мост через Упу – о чем рассказал жителям Евгений Авилов

Ремонт тротуаров и бесплатный новый мост через Упу – о чем рассказал жителям Евгений Авилов

16 апреля глава администрации Тулы Евгений Авилов дал старт циклу встреч с жителями Большой Тулы.

Первая встреча – как и полгода назад – прошла в поселке Плеханово с жителями Плеханово и Хрущево.

В зале ДК и в фойе было многолюдно. Пришли старшие по домам и улицам, активисты ТОСов (территориальных органов самоуправления. – Прим. авт.) и просто неравнодушные жители.

По традиции, перед началом встречи в фойе руководители и сотрудники профильных управлений администрации консультировали жителей по волнующим их вопросам.

– Спасибо Вам за важные и острые вопросы и за то, что вы совместно с нами их решаете, проявляете инициативу. Наши встречи стали действенным механизмом решения городских вопросов, – обратился к жителям Евгений Авилов.

Опять же, по традиции Максим Щербаков, начальник главного территориального управления по Зареченскому территориальному округу, отчитался о выполнении того, что просили сделать жители в ноябре.

Например, в доме № 21 на ул. Заводской – как обещали администрация и теплоснабжающая организация – установили насос, чтобы подавать в квартиры жителей горячую воду достаточного давления и температуры. А около дома № 13 обустроили контейнерную площадку для сбора мусора. По просьбам жителей администрация организовала встречу с региональным оператором по обращению с ТКО – компанией «Хартия».

Владимир Васильев просил обустроить спортплощадки в Плеханово для занятий городошным спортом, – напомним Максим Щербаков. – В рамках развития территории «Плеханово» сейчас готовим документацию для строительства площадки с физкультурно-спортивным оборудованием и площадки для занятий городошным спортом. Окончание работ запланировано к Дню города, то есть в сентябре 2019 года.

Кстати, стоимость этой спортивной площадки составляет 1,5 млн рублей. В летний период площадка будет использоваться как футбольная и баскетбольная, зимой – как хоккейная.

– Очень резонансный вопрос подняла на па прошлой встрече Марина Владимировна Дудкина – обустройство тротуара вдоль трассы Тула-Яковлево в д. Барсуки. Этот вопрос проработан совместно с областным министерством транспорта и дорожного хозяйства, – пояснил Максим Щербаков.

– В рамках федеральной программы «Безопасные качественные дороги» на капитальный ремонт дороги «Тула – Ленинский» – это 13 км от железнодорожного переезда до поселка Ленинский – выделено 168 млн руб. В текущем году будет сделано покрытие проезжей части мастичным асфальтом, отсыпаны щебнем обочины и обустроены остановочные площадки, а также пешеходная дорожка длиной 7 км. Ремонт планируется начать 25 апреля, – добавил депутат Тульской облдумы Михаил Иванцов. – А асфальтовую срезку можно использовать для ремонта дорог в частном секторе.

По словам главы администрации Зареченского округа, было много предложений от жителей по работе транспорта и маршрутной сети. По инициативе жителей запустили автобусный маршрут № 42.

Еще одно обращение – от Ирины Николаевны Борисовой – будет исполнено буквально на днях. Она просила восстановить лесопосадку вдоль нового кладбища, где от вредителя погибли 53 ясеня.

– 4 мая на этом участке будем сажать сосны и березы, – сказал  Алексей Ионов, зампред Тульской гордумы. – Приглашаем всех желающих жителей вместе восстановить лесопосадку.

– Два года мы очень плотно занимались благоустройством поселка – скверами, тротуарами, дорогами, дворами, освещением. А теперь подошло время решать два емких инфраструктурных вопроса. Готова проектная документация станции обезжелезивания. После проведения аукциона и определения подрядчика в первых числах октября начнутся работу. По заявлению проектировщиков работы можно проводить независимо от погодных условий. Завершение работы планируется в 2020 году, – рассказал Максим Щербаков.

На реализацию этого проекта в бюджете Тулы заложено 132 млн рублей. Кстати, все выполненные работы по благоустройству поселка по финансам равны стоимости этой станции.

Еще один острый инфраструктурный вопрос – замена сетей горячего водоснабжения в поселке.

– В Плеханово уже заменили более километра сетей горячего водоснабжения, в этом году заменим еще километр, работы начнем в мае, – обещал Максим Щербаков.  

Кстати, именно этот километр «виноват» в плохом снабжении горячей водой жителей дома № 21 на ул. Заводской, где в качестве временной меры установили насос. После проведения всех работ водо- и теплоснабжение дома будет налажено.

В отличие от прошлогодней встречи в этот раз вопросов от жителей было намного меньше – похоже, жизнь налаживается! В основном жалобы касались асфальтирования тротуаров.

Лидия Селезнева из дома № 13 по ул. Заводской попросила сделать тротуар для школьников, которые мимо ее дома идут по грязи в школу – всего и надо-то 100 метров!

Как сказал Евгений Авилов, все лучшее – детям, тротуар сделают в мае, хотя он и не значится в планах этого года. Глава администрации сделал замечание своей команде, которая должна была при мониторинге выявить этот проход к социальному объекту и внести его план ремонтных работ.

Ольга Гусева с ул. Совхозной села Хрущево попросила заасфальтировать дорожки вокруг детской площадки рядом с сельской администрацией. По словам Максима Щербакова, дорожки и ограждение детской площадки сделают к 1 июля.

Заасфальтировать 300 метров тротуара улицы Клубной попросила и фельдшер здравпункта деревни Барсуки Людмила Зенкина. Мамам с колясками сложно здесь пройти.

О тротуаре межквартального проезда длиной в 90 метров напомнила Наталья из дома №21 по ул. Заводской. По ее словам ремонт этого тротуара был в планах на 2018 год, но потом почему-то из них исчез.

Евгений Авилов обещал – тротуары сделают в этом году, а перед жителям извинился.  

Еще Наталья пожаловалась, что разворотная площадка автобусного маршрута № 42 располагается прямо под окнами дома. И предложила ее перенести и обустроить – для комфортной работы водителей маршрута.

Евгений Авилов предположил, что этот вопрос будет решен в рамках формирования новой транспортной системы города.

– Со следующего года в пределах Большой Тулы на всех видах транспорта будут предоставляться льготы по оплате за проезд и возможность оплатить его по безналу. По маршрутам будут курсировать автобусы средней и большой вместимости, строго соблюдая расписание движения, – добавил глава администрации.

Рассказал глава администрации и про мост через Упу в районе сахарного завода. Концессионное соглашение будет подписано в июне. К концу 2019 года начнутся проектные работы. Кстати, проезд по мосту решено оставить бесплатным.

– В 2014 году к Туле были присоединены территории Ленинского района. Между командой администрации города, Тульской гордумой и жителями за пять лет сложились хорошие партнерские отношения. Они строятся на конструктивном обсуждении вопросов, совместном определении приоритетов и соблюдении договоренностей, - подчеркнул Евгений Авилов. И напомним, что осенью предстоят выборы в городскую думу. Скорее всего, будут изменения и в администрации Тулы. И сейчас самый подходящий период отчитаться о сделанном за пять лет работы.

1,4 раза – во столько увеличились доходы и расходы бюджета за 5 лет

1,6 раза – во столько  вырос объем промышленного производства в действующих ценах за 5 лет

1,2 раза – во столько вырос индекс промышленного производства. По итогам 2018 года он составил 111,2%.

1,6 раза – во столько вырос объем инвестиций за период 2014-2018 годы. Предприятиями и организациями города вложено 176,8 млрд. руб. инвестиций в основной капитал.

1 место занимает Тула в рейтинге городов ЦФО по объему инвестиций в расчете на 1 жителя по итогам 2018 года.

90% бюджета города приходится на реализацию муниципальных программ. Их чисто выросло с 15 в 2014 году до 25 в 2019 году.

548 семей переселено из аварийного жилья за 5 лет.

217 квартир (в микрорайонах Левобережный, Скуратовский, Петровский) будут приобретены для переселенцев в 2019 году по муниципальной программе.

421 семье будет предоставлено благоустроенное жилье по итогам 2018-2019 гг.

9 новых детсадов построено в Большой Туле за пять лет. В планах на 2019 год - завершение строительства еще 3 детсадов, начало строительства двух садов и школы.  В 2017 году впервые за долгие годы в Туле построена новая школа в Привокзальном округе Тулы.

10 спортобъектов построено за пять лет: реконструкция бассейна школы №21, ремонт спорткомплекса на ул. Жуковского, капремонт футбольного поля стадиона «Металлург» на ул. Кутузова, детский конькобежный центр на ул. М. Горького, трасса ВМХ, футбольное поле на ул. Луначарского, ФОК в поселке Шатск, Центр художественной гимнастики на ул. Ствольной в Заречье. Ведется строительство ледового дворца на Восточном обводе и на ул. Токарева около Баташевского сада.

10 населенных пунктов газифицировано по программе «Газификация»

13 населенных пунктов получили новые сети водоснабжения.

1,5 млрд рублей инвестиций вложено в обеспечение сразу нескольких районов Тулы сетями водоснабжения и водоотведения (пос. Скуратовский и Менделеевский,  Победа и Южный, IV Северо-Восточный микрорайон, жилой район в северной части Заречья).

259 млн рублей  заложены на строительство в 2019-2020 гг цеха механического обезвоживания осадка на очистных сооружениях.  Это поможет решить многолетнюю проблему неприятного запаха.

Тула вошла в программу «Чистая вода Тульской области».  По ней будут отремонтированы сети водоснабжения в пос. Барсуки (3,5 км, 33 млн рублей) и пос. Ленинский (2,8 км, 12 млн рублей)

Подготовлена 3-летняя программа по замене участков ветхих сетей водоснабжения. В первую очередь к замене запланированы два участка: 3,6 км водовода III подъема Медвенско-Осетровского водозабора и 22 км водоводов I и II подъемов Масловско-Песоческого водозабора.

779 дворов и 47 общественных пространств благоустроено за 5 лет.

480 объектов отремонтировано в рамках проекта «Народный бюджет»

200 территорий получили новое светодиодное уличное освещение

45,5 тысяч деревьев и кустарников, 2,5 млн цветов и 100 тыс кв м газона посажено за 5 лет.

100 единиц новой техники закуплено за 5 лет для уборки города

603 улиц, 225 участков тротуаров в Туле и 33 в Ленинском районе отремонтированы за 5 лет.

 Благодарю каждого из вас за неравнодушное отношение к территории, на которой вы проживаете, за поддержку и совместное решение всех насущных вопросов! Уверен, у нас с вами еще много совместных задач и проектов, которые мы реализуем в ближайшие годы! – сказал в заключение Евгений Авилов

 

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Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 20:25 −3
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