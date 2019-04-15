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БК «Арсенал» обыграл БК «Динамо-МГТУ» в Туле
Фото пресс-службы БК "Арсенал".

БК «Арсенал» обыграл БК «Динамо-МГТУ» в Туле

Матч завершился со счетом 107: 80 (26:21, 24:14, 24:25, 33:20).

14 апреля в Туле в СК «Новое поколение» баскетболисты «Арсенала» принимали на своем поле соперников из Майкопа — «Динамо-МГТУ».

Как сообщает пресс-служба тульского клуба, начало матча осталось за гостями — ко второй минуте они совершили рывок — 0:9, после чего тренер туляков взял тайм-аут.

Мало помалу «Арсенал» начал сокращать отставание, и к концу седьмой минуты Никита Бурков точным попаданием из-за дуги вывел хозяев вперед — 17:16.

В дальнейшей оружейники преимущество не упускали и только наращивали его, спокойно доведя дело до победы.

Самыми результативными у нас стали Никита Бурков — 20 очков, Артём Попов — 24 очка, Роман Казюлин — 20 очков.

Ответный матч состоится сегодня, 15 апреля, в 19.00 в СК «Новое поколение». Отметим, что это заключительный домашний матч оружейников в текущем сезоне Суперлиги-2.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:22 +1
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