БК «Арсенал» обыграл БК «Динамо-МГТУ» в Туле

Фото пресс-службы БК "Арсенал".

14 апреля в Туле в СК «Новое поколение» баскетболисты «Арсенала» принимали на своем поле соперников из Майкопа — «Динамо-МГТУ».

Как сообщает пресс-служба тульского клуба, начало матча осталось за гостями — ко второй минуте они совершили рывок — 0:9, после чего тренер туляков взял тайм-аут.

Мало помалу «Арсенал» начал сокращать отставание, и к концу седьмой минуты Никита Бурков точным попаданием из-за дуги вывел хозяев вперед — 17:16.

В дальнейшей оружейники преимущество не упускали и только наращивали его, спокойно доведя дело до победы.

Самыми результативными у нас стали Никита Бурков — 20 очков, Артём Попов — 24 очка, Роман Казюлин — 20 очков.

Ответный матч состоится сегодня, 15 апреля, в 19.00 в СК «Новое поколение». Отметим, что это заключительный домашний матч оружейников в текущем сезоне Суперлиги-2.