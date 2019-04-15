Где в Туле не будет электричества 16 апреля
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- Щёкинское шоссе, 4, 8,
- пр-т Ленина, 130-б, 130-е, 130-ж, 130-а,
- ул. Дм. Ульянова, 1, 2, 4, 6,
- ул. Металлургов, 89-а,
- ул. Переносная, 2-7,
- ул. Железнодорожная, 1-10,
- ул. Кропоткина, 3-23,
- ул. Куренкова, 2-42 (чётн.), 1-37-а (нечётн.),
- ул. Токарева, 2-9,
- ул. Грибоедова, 1-28,
- ул. Н. Островского, 26-62 (чётн.),
- пос. Октябрьский: 13-й пр-д, 24-30,
- 16-й пр-д, 1-18,
- 17-й пр-д, 1-18,
- 18-й пр-д, 3-17 (нечётн.),
- ул. Карпова, 78-92 (чётн.), 75-91 (нечётн.),
- ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.),
- ул. Циолковского, 36-74 (чётн.), 65-87 (нечётн.),
- ул. Шевченко, 21-81 (нечётн.), 44-82 (чётн.),
- ул. Железняка, 1-19 (нечётн.), 2-12-а (чётн.), 18-20,
- ул. Лазо, 1-12,
- ул. Котовского, 1-16,
- ул. С. Стальского, 10-30 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
- ул. Станиславского, 65, 67, 81, 83, 115,
- ул. Лескова, 1-11 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б,
- ул. Щедрина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. 1-я Гостеевская, 1-10,
- пер. Водоохранный, 15,
- ул. Водоохранная, 37-40-а, 44-в, 45-53,
- ул. 3-я Гостеевская, 1-5, 1-в (нечётн.), 4-8 (чётн.),
- ул. Серебровская, 26,
- Мясново: ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-97 (нечётн.),
- 1-й Полюсный пр-д, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
- 18-й пр-д, 4-16 (чётн.),
- ул. Болотова, 1-а-д, 2-а-ж, 1-19-а (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- ул. Кабакова, 38, 40-44,
- 6-й пр-д, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1-41 (нечётн.), 2-48 (чётн.),
- 2-й Полюсный пр-д, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- 7-й пр-д, 17-37 (нечётн.), 24-54 (чётн.),
- п. Матвеевские дачи, 1-30, 33, 35, 40, 41, 37,
- п. 1-й Западный: ул. Чехова, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 2-а, 2-б, 1-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
- ул. Никитина, 8, 10,
- ул. Овражная, 71-95,
- п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2-45, 74-108, 116-а, 122-162-а (чётн.),
- ст. Ясная Поляна, 1-а, 1, 2.
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