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В Туле обокрали квартиры в новом частично заселенном доме
Фото из архива Myslo

В Туле обокрали квартиры в новом частично заселенном доме

Добычей двух преступников стали приборы отопления.

Недавно в полицию Ленинского района обратился директор управляющей компании. Мужчина заявил, что ночью в новом частично заселенном жилом комплексе взломали двери двух пустых квартир. Из жилищ пропали газовый водонагревательный котел, прибор тепловой завесы и электроконвектор. Общий ущерб составил 51 тысячу рублей.
 
— При проведении мероприятий стражи порядка установили, что хищение совершили два нигде не работающих и ранее судимых жителя посёлка Ленинский 1969 и 1977 года рождения, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области. — Они были задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.
 
В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Задержанные во всем признались и во время обыска у них нашли похищенное имущество.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 15:07 +6
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