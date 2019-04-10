Как сдать квартиру и не лишиться денег

Граждане, пользующиеся сайтами бесплатных объявлений, все чаще становятся жертвами мошенников. Они сообщают незнакомым гражданам все реквизиты своей банковской карты. И только после пропажи денег с карты понимают, что совершили ошибку и обращаются в полицию. О том, как действуют «социальные инженеры», рассказывают специалисты Отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Схема до боли проста и очень распространена: лжепокупатель звонит по объявлению о продаже товара или услуги, уверяет продавца, что хочет внести предоплату, хитростью выманивает все данные карты и обчищает счет. Так произошло с 44-летней жительницей Белёва. Она разместила на сайте объявление о сдаче принадлежащей ей квартиры. Скоро поступил звонок от мужчины, который якобы был готов снять жилье на длительный срок. Он убедил хозяйку, что переведет деньги даже без осмотра квартиры. Обрадовавшись, женщина назвала все персональные данные. В считанные минуты аферист списал 5400 рублей и исчез.

Как обезопасить свои средства и не попасть в ловушку?

Запомнить раз и навсегда, что для переводов между счетами и картами как внутри одного, так и между разными банками, достаточно знать только номер карты. Никогда не верьте, что кому-то для перевода денег нужны ваши пароли, PIN-коды, коды подтверждения из СМС-сообщений.

При любом случае мошенничества, даже если деньги пропали по вашей вине, обращайтесь в правоохранительные органы. Это поможет в расследовании схожих преступлений и предотвратит новые. Можно ли рассчитывать на компенсацию? Если кража денег с карты стала следствием вашей собственной неосмотрительности, если вы сами сообщили преступникам свои персональные данные, банк может не возвращать деньги.